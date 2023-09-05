Новинки сентября в онлайн-кинотеатре Amediateka

Итальянские и исландские сериалы

Главными сентябрьскими новинками в онлайн-кинотеатре Amediateka станут итальянский сериал «Море свободы» про подростков, которые попадают на перевоспитание в тюрьму для несовершеннолетних, и исландский детектив «Капкан» от режиссера Балтазара Кормакура.

С 1 5 сентября:

«Море свободы» (криминальная драма, реж. Кармине Элиа)

Наследник мафиозного клана Кармине мечтает разорвать связь с семьей и стать парикмахером. А богатый пианист Филиппо просто хочет прожигать жизнь и ничего не делать. Однако обоих юношей обвиняют в убийствах и отправляют за решетку. Здесь им предстоит узнать друг друга получше, найти свое место в тюремной иерархии и сразиться с могущественными врагами, которых они себе моментально нажили.

Уже на сервисе:

«Капкан» (детектив, реж. Бальтасар Кормакур, Боркур Сигторссон)

Исландский нуарный детектив об Андри Олафссоне – начальнике полиции маленького прибрежного городка. В первом сезоне он ведет расследование убийства мужчины, чье тело находят у фьордов. Сложности добавляет то, что город накрывает снежная буря, а это значит, что убийца и мирные жители оказываются в капкане. Второй сезон посвящен политическому преступлению – в стране набирает обороты ультраправая организация «Молот Тора», а министра промышленности поджигает родной брат. В третьем сезоне Андри оказывается втянут с коллегами в войну двух соперничающих группировок, которые хотят получить контроль над территорией.

Фото: кадр из сериала «Капкан»