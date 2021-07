«Амедиатека» и WarnerMedia заключили эксклюзивную сделку на контент HBO Max

Начиная с августа 2021 года избранный контент HBO Max будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-сервиса «Амедиатека» и пользователям подписки «Амедиатека» у партнеров сервиса. В результате сделки «Амедиатека» станет единственным на российском рынке онлайн-кинотеатром, в котором будет представлен весь сериальный аутпут WarnerMedia от HBO Max вместе с контентом из библиотеки WarnerMedia.

Среди новинок подписки, которые на эксклюзивной основе появятся в «Амедиатека» в ближайшем месяце, — ребут культового сериала «Сплетница» (Gossip Girl), криминальный триллер Стивена Содерберга БЕЗ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ (No Sudden Move), сериалы и фильмы производства HBO Max — например, научно-фантастический сериал Ридли Скотта«Воспитанные волками» (Raised by Wolves), израильский военный мини-сериал «Долина слез» (Valley of Tears), подростковая драма ПОКОЛЕНИЕ (Genera+ion) и захватывающая комедия «Бортпроводница» (The Flight Attendant), которая недавно получила девять номинаций на премию Эмми, включая «Лучший комедийный сериал» и «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Позднее в этом году в Amediatekaвыйдут новинка от HBO Max Originals — And Just Like That… (продолжение «Секса в большом городе») и свежий сезон «Милые Обманщицы: Первородный грех» (Pretty Little Liars - Original Sin).

Подписчикам «Амедиатека» станет доступен и другой контент WarnerMedia, включая сериалы из библиотеки WB «По волчьим законам» (Animal Kingdom), «11.22.63», «В поле зрения» (Person of Interest), «Лонгмайр» (Longmire), «Выскочка» (Shrill), документальные фильмы, такие как «15 минут позора» (Minutes of Shame), «Персона: темная правда о психологических тестах» (Persona: The Dark Truth behind Personality Tests), и документальные сериалы, например, «Поколение хастлеров» (Generation Hustle) и «Идеальный кадр» (One Perfect Shot), который ожидается в скором времени.

«Мы рады объявить о сотрудничестве с HBO Max, которое способствует расширению нашего контентного предложения. Благодаря этой сделке Amediateka станет единственным онлайн-кинотеатром в России, который представит в таком объеме контент от HBO Max, включая сериалы и фильмы, созданные под брендом Max Originals. Нашим подписчикам откроется доступ к разнообразной библиотеке HBO Max. В нее входит актуальный и востребованный контент — это подтверждает оглушительный успех спецэпизода «Друзья: Воссоединение», который Amediateka эксклюзивно представила в России и СНГ в мае. Впереди ожидаемые премьеры, и каждый найдет контент на свой вкус», — говорит Татьяна Калита, генеральный директор Амедиа ТВ.

30.07.2021 Автор: Виолетта Палий