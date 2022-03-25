Фильм «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта

Новую дату выхода прокатчик объявит дополнительно

Компания «Вольга» не выпустит фильм АМПИР V в российский кинопрокат в объявленную ранее дату 31 марта. Новую дату выпуска прокатчик объявит дополнительно. По данным источников БК, Министерство культуры не выдало фильму прокатное удостоверение.

Главные роли в фильме Виктора Гинзбурга исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и Мирон Федоров (Oxxxymiron). В качестве продюсеров выступили Алек Марианчи, Юрий Крестинский, Андрей Трубицин, Виктор Гинзбург, Иван Засурский, Мария Капралова, Алексей Тылевич и Джеймс Стил.

В картине, снятой по одноименному роману Виктора Пелевина, показан мир, которым правят вампиры — опытные и циничные представители мировой элиты. В их ряды волей случая попадает простой парень Рома, у которого есть шанс стать достойным представителем клана. Хотя, возможно, у этой истории будет другой финал.

Работа над экранизацией одноименного романа Виктора Пелевина началась еще в 2011 году. Бюджет проекта в разное время складывался из средств Фонда кино, инвестиций Александра Мамута и Юрия Крестинского, а также денег, собранных при помощи краудфандинга. В итоге съемки начались лишь в 2017 году. Дата проката проекта АМПИР V уже менялась в связи с пандемией. В октябре 2021 года Фонд кино подал иск на создателей фильма с требованием вернуть 84 млн рублей, выданные на производство.