top banner

Фильм «Ампир V» не выйдет в российский прокат 31 марта

Автор: БК

25 марта 2022

Новую дату выхода прокатчик объявит дополнительно

Компания «Вольга» не выпустит фильм АМПИР V в российский кинопрокат в объявленную ранее дату 31 марта. Новую дату выпуска прокатчик объявит дополнительно. По данным источников БК, Министерство культуры не выдало фильму прокатное удостоверение.

Главные роли в фильме Виктора Гинзбурга исполнили Павел Табаков, Тая Радченко и Мирон Федоров (Oxxxymiron). В качестве продюсеров выступили Алек Марианчи, Юрий Крестинский, Андрей Трубицин, Виктор Гинзбург, Иван Засурский, Мария Капралова, Алексей Тылевич и Джеймс Стил. 

В картине, снятой по одноименному роману Виктора Пелевина, показан мир, которым правят вампиры — опытные и циничные представители мировой элиты. В их ряды волей случая попадает простой парень Рома, у которого есть шанс стать достойным представителем клана. Хотя, возможно, у этой истории будет другой финал. 

Работа над экранизацией одноименного романа Виктора Пелевина началась еще в 2011 году. Бюджет проекта в разное время складывался из средств Фонда кино, инвестиций Александра Мамута и Юрия Крестинского, а также денег, собранных при помощи краудфандинга. В итоге съемки начались лишь в 2017 году. Дата проката проекта АМПИР V уже менялась в связи с пандемией. В октябре 2021 года Фонд кино подал иск на создателей фильма с требованием вернуть 84 млн рублей, выданные на производство.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Как военная операция на Украине влияет на российскую киноиндустрию
Подробнее
Госдума приняла закон о полной финансовой поддержке дебютантов
Подробнее
Российские киносети заявили о заморозке цен на билеты и продукцию кинобаров
Подробнее
Евгений Никишов прокомментировал уход из 1-2-3 Production
Подробнее
Фонд кино объявил новый прием заявок на поддержку нацфильмов в прокате в 2022 году
Подробнее
АВК попросила РАО вернуть вознаграждения за использование музыки в иностранных фильмах
Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у государства поддержку в размере 4,2 млрд рублей
Подробнее
Роскомнадзор призвал YouTube прекратить распространение угроз в адрес граждан РФ
Подробнее
Лаборатория научного кино принимает заявки на участие
Подробнее
IVI представил отчет по итогам 2021 года
Подробнее
Светлана Максимченко обсудила с представителями кинотеатров меры господдержки отрасли
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Доктор Свисток» стартует ниже ожиданий
Подробнее
Анимационный фестиваль в Суздале назвал победителей
Подробнее
Касса четверга: «Доктор Свисток» стал лучшей новинкой
Подробнее
«Бэтмен» по сборам в СНГ уверенно обошел «Чудо-женщину» и «Лигу справедливости»
Подробнее
Стали известны лауреаты премии Гильдии сценаристов США
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 марта 2022 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Финник» и другие семейные релизы на взлете
Подробнее
Касса России: «Доктор Свисток» занимает лишь шестую строчку
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 марта
Подробнее