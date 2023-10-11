Независимые продюсеры выступили против Альянса продюсеров кино и телевидения

Они требуют убрать слово «продюсер» из названия организации

Более 2300 продюсеров, работающих в кино- и телеиндустрии, подписали петицию, которая адресована президенту Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) Кэрол Ломбардини с требованием убрать слово «продюсер» из названия организации. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В прилагаемом к петиции письме поясняется, что включение слова «продюсер» в название альянса подразумевает, что вообще все продюсеры являются частью данной организации. На деле же это не так – достаточно взглянуть на имена независимых кинематографистов, подписавших петицию, которые не состоят в AMPTP. Среди них – Джейсон Блум, Грант Хеслов, Нина Джейкобсон, Кэти Шульман, Джонатан Гликман, Джанет Янг, Тодд Гарнер и многие другие.

Также в письме отмечается, что, несмотря на то что члены AMPTP «технически могут производить фильмы и телевизионный контент, слово «продюсер», как существительное, обозначающее должность человека в съемочной группе, ни к кому из них не относится».

Петиция составлена группой кинематографистов под названием Союз продюсеров (The Producers Union), которая была создана для попытки проведения коллективных переговоров. Отмечается, что основная цель письма – привлечь внимание к независимым продюсерам, которые не имеют никакой профсоюзной защиты.

Авторы отмечают, что ответа от альянса пока не было и неизвестно – будет ли он.

В свою очередь, Гильдия продюсеров Америки (PGA) сделала официальное заявление, в котором поддержала Союз продюсеров, планирующий бороться за трудовые права своих членов, включая достойную заработную плату и здравоохранение.