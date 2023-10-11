top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Независимые продюсеры выступили против Альянса продюсеров кино и телевидения

Независимые продюсеры выступили против Альянса продюсеров кино и телевидения

Автор: Илья Кувшинов

11 октября 2023

Они требуют убрать слово «продюсер» из названия организации

Более 2300 продюсеров, работающих в кино- и телеиндустрии, подписали петицию, которая адресована президенту Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) Кэрол Ломбардини с требованием убрать слово «продюсер» из названия организации. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

В прилагаемом к петиции письме поясняется, что включение слова «продюсер» в название альянса подразумевает, что вообще все продюсеры являются частью данной организации. На деле же это не так – достаточно взглянуть на имена независимых кинематографистов, подписавших петицию, которые не состоят в AMPTP. Среди них – Джейсон Блум, Грант Хеслов, Нина Джейкобсон, Кэти Шульман, Джонатан Гликман, Джанет Янг, Тодд Гарнер и многие другие.

Также в письме отмечается, что, несмотря на то что члены AMPTP «технически могут производить фильмы и телевизионный контент, слово «продюсер», как существительное, обозначающее должность человека в съемочной группе, ни к кому из них не относится».

Петиция составлена группой кинематографистов под названием Союз продюсеров (The Producers Union), которая была создана для попытки проведения коллективных переговоров. Отмечается, что основная цель письма – привлечь внимание к независимым продюсерам, которые не имеют никакой профсоюзной защиты.

Авторы отмечают, что ответа от альянса пока не было и неизвестно – будет ли он.

В свою очередь, Гильдия продюсеров Америки (PGA) сделала официальное заявление, в котором поддержала Союз продюсеров, планирующий бороться за трудовые права своих членов, включая достойную заработную плату и здравоохранение.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Новинки октября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Подробнее
Касса четверга: прокат возглавил «Повелитель ветра»
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 2–8 октября
Подробнее
Господдержка российского кинопроизводства может быть урезана в 2025-2026 годах
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» объявил лауреатов
Подробнее
Софья Митрофанова вошла в совет директоров «МТС Медиа»
Подробнее
В Геленджике открылся кинофестиваль «Маяк»
Подробнее
Релиз «Догмена» Люка Бессона в России отложен на неопределенный срок
Подробнее
В России утверждена премия за лучшие диалоги в кино
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Повелитель ветра» ожидаемо первый
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Вася не в себе»
Подробнее
В российских онлайн-кинотеатрах появятся мыльные оперы из 90-х
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Секс. До и после»
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в сентябре 2023 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5–8 октября
Подробнее
Софья Митрофанова избрана председателем совета директоров «МТС Медиа»
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк» добавил в конкурсную программу еще один фильм
Подробнее
Кинофестиваль «Маяк»: церемония открытия
Подробнее
Sony запустила стриминговый сервис на PlayStation
Подробнее