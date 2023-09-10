Открылся 21-й Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень»

В конкурсной программе смотра – 40 фильмов и 9 спектаклей

10 сентября в Благовещенске открылся 21-й Российский фестиваль «Амурская осень». Это единственный смотр в России, сочетающий в себе кино и театр.

Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавит продюсер, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, жюри конкурса короткого метра – продюсер Максим Добромыслов, жюри театрального конкурса – актер Валерий Баринов, а жюри лаборатории незавершенных проектов – актер и продюсер Егор Корешков.

Церемония открытия началась с красной дорожки, по которой прошли участники фестиваля. Среди них – Иван И. Твердовский, Стася Венкова, Людмила Дмитриева, Гия Перадзе, Артем Алексеев, Иван Замотаев и многие другие.

Гран-при фестиваля носит имя уроженца Амурской области – режиссера Валерия Приемыхова, которому в этом году могло бы исполниться 80 лет. На церемонии открытия актриса Дарья Мороз вспомнила о своем общении и работе с постановщиком, рассказав теплую историю о том, как она двухмесячной снималась в его картине МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ.

В конкурсной программе этого года – 40 фильмов (только российские премьеры) и 9 спектаклей. Всего же в рамках фестиваля будет показано более 100 картин.

Завершилась церемония открытия участником театрального конкурса, спектаклем «Фрида» с Дарьей Мороз, который посвящен мексиканской художнице Фриде Кало.

Церемония вручения наград 21-го фестиваля «Амурская осень» состоится 17 сентября.