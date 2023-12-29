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Онлайн-кинотеатр KION перенес фильм-концерт певицы Anna Asti на неопределенный срок

Автор: Илья Кувшинов

29 декабря 2023

Релиз картины был запланирован на 5 января

Фильм-концерт «Путь Феникса» певицы Anna Asti не появится в онлайн-кинотеатре KION в запланированную дату. Релиз проекта был назначен на 5 января, однако дата выхода пропала из карточки шоу на сервисе.

По информации телеграм-канала Baza, релиз картины может быть полностью отменен.

Источники связывают произошедшее с недавней вечеринкой Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor, которая стала одним из главных скандалов декабря – из-за выступления на ней Anna Asti уже лишилась нескольких новогодних концертов общей стоимостью в 13 млн рублей.

Проект KION «Путь Феникса» включает в себя документальный фильм о певице, который ранее дебютировал на сервисе и все еще остается доступным для просмотра, и грядущий фильм-концерт, снятый в октябре в зале «MTC Live Холл».

Фото: пресс-служба KION

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