Режиссер «Гив ми либерти» готовит новый фильм совместно с Gonzo Film и «Кинопраймом»

Съемки запланированы на май 2027 года в Москве

Кинокомпания Gonzo Film совместно с Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм» приступила к работе над фильмом Кирилла Михановского (ГИВ МИ ЛИБЕРТИ) под рабочим названием АННА СОРВАЛАСЬ.

В центре повествования – Она, эффектная, яркая, сильная, убежденная в своем одиночестве. В один вечер героиня перебирает настолько, что без помощи случайного встречного, разведенного, подуставшего, никого не ищущего Его ей домой не добраться. Вечер оборачивается нескончаемой вереницей перипетий, встреч, столкновений, споров, признаний, откровений, поступков, ненависти, ревности и любви. И по ходу истории уже непонятно, кто кому помогает.

Сам Михановский описывает фильм как «лирико-комический абсурд большого города». «Это город столкнул две души, которые забыли о том, как верить в возможность любви. Этот фильм сам о возможности любви. Я бы даже сказал о возвращении возможности любви. И вот этот первый легкий, не притянутый за уши 90-страничный вариант сценария нашел поклонника в лице продюсеров Ивана Голомовзюка и Антона Малышева», – рассказал он.

Съемки картины АННА СОРВАЛАСЬ запланированы на май 2027 года в Москве. Актерский состав пока не разглашается, однако сценарий родился из личных наблюдений постановщика и писался с прицелом под двух конкретных артистов. Сейчас ведется формирование съемочной группы.

«Мы приехали на фестиваль «Маяк», потому что мне кажется, это лучший градусник, чтобы измерить происходящее в российской киноиндустрии. У нас уже составлен план, мы ведем очные переговоры с теми людьми, которые нам близки по духу. Нам на этом проекте точно нужны не просто даже единомышленники, а люди с «одной группой крови». Кирилл — глубокий и талантливый режиссёр. Работа с ним — творческий рост, новый вызов и большая ответственность», – добавил генеральный продюсер Gonzo Film Иван Голомовзюк.

Отмечается, что компания также планирует работать и над другими сценариями Кирилла Михановского.

Фото: пресс-служба фестиваля «Маяк»