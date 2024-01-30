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Крис Рок снимет американский ремейк фильма «Еще по одной»

Автор: Илья Кувшинов

30 января 2024

Одним из продюсеров проекта выступит Леонардо Ди Каприо

Еще один европейский хит получит англоязычный ремейк. По сообщению Deadline, Крис Рок выступит режиссером американской адаптации картины Томаса Винтерберга ЕЩЕ ПО ОДНОЙ.

Одним из продюсеров грядущей картины станет Леонардо Ди Каприо и его производственная компания Appian Way.

Инсайдеры сообщают, что первоначальный сценарий ремейка написан Стюартом Блумбергом (ДЕТКИ В ПОРЯДКЕ), однако его новой версией займется другой автор.

Датский оригинал с Мадсом Миккельсеном рассказывает об учителях истории, психологии, музыки и физкультуры, которые решают проверить научную теорию о том, что всем людям от природы недостает в крови спирта, а чтобы стать по-настоящему счастливым, нужно быть немного нетрезвым.

Напомним, что в ближайших режиссерских планах Криса Рока также есть байопик о Мартине Лютере Кинге, исполнительным продюсером которого выступит Стивен Спилберг.

Фото: кадр из фильма ЕЩЕ ПО ОДНОЙ

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