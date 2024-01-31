Новым генеральным директором РОСКИНО назначена Эльза Антонова

Ранее она занимала пост руководителя Организационного департамента Фонда кино

У РОСКИНО появился новый генеральный директор – им стала Эльза Антонова. Пресс-служба компании подтвердила БК эту информацию.

Напомним, что прошлая глава РОСКИНО Инна Шалыто покинула свою должность в марте прошлого года, а ее обязанности до ненавнего момента временно исполняла первый заместитель гендиректора Екатерина Наумова.

Антонова ранее занимала пост руководителя Организационного департамента Фонда кино.

Фото: YouTube-канал Фонда кино