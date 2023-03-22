Инна Шалыто оставила пост гендиректора «Роскино»
ВРИО главы организации стала Екатерина Наумова
Инна Шалыто покинула пост генерального директора «Роскино». Временно исполняющей обязанности руководителя организации назначили Екатерину Наумову, первого заместителя гендиректора. Об этом говорится в релизе, распространенном пресс-службой министерства культуры.
В сообщении сказано, что с конца апреля прошлого года, когда Шалыто возглавила «Роскино», компания переориентировала международную деятельность по продвижению российского контента на рынки Азии, СНГ и региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка). Представители российской киноиндустрии, несмотря на возникшие геополитичиские трудности, смогли принять участие в крупных международных рынках контента в Азии (Вьетнам, Республика Корея, Япония, Индия) и на Ближнем Востоке (ОАЭ). «Роскино» при поддержке Минкультуры сумело организовать Дни российского кино за рубежом: Russian Film Festival (RFF) прошел в 19 странах.
В середине 2010-х Инна Шалыто служила в городской администрации Санкт-Петербурга. Она занимала пост председателя комитета по развитию туризма и занималась продвижением города на российском и зарубежном рынках. Ранее Шалыто работала в частном секторе – в структурах АФК «Система» и Yota.