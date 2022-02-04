АПКиТ объявила номинантов своей премии

«Вертинский» претендует на награды в 13 категориях

Ассоциация продюсеров представила шорт-лист X Премии АПКиТ. По итогам первого тура голосования жюри в число номинантов вошли 28 сериалов и 3 полнометражных фильма. Лидером шорт-листа стал сериал «Вертинский» — проект претендует на награды в 13 номинациях.

Четыре сериала из шорт-листа показал Кинопоиск, еще четыре – Start, три – Kion, по два — у Okko и Premier, по одному — more.tv и IVI. Среди 11 телепремьер два проекта выходили на Пятом канале, по два показали «ТВ Центр» и СТС Kids, по одному проекту — Первый канал, НТВ, ТНТ, «Россия», «Карусель». Полный список номинантов доступен на сайте ассоциации.

Номинанты премии:

Лучший мини-сериал (1-4 серии)

«Отель Феникс» (продюсеры: Родион Павлючик; ТВ Центр)

«Пропавшая» (продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук, Дмитрий Нелидов; Кинопоиск)

«Топор.1943» (продюсеры: Тимур Вайнштейн, Олег Бланк, Роман Елистратов, Вадим Островский; НТВ)

Лучший сериал (5 - 24 серии)

«HAPPY END» (продюсеры: Вячеслав Муругов, Алексей Киселев, Сергей Бондарчук, Максим Рыбаков, Анастасия Корецкаяж; more.tv)

«Вертинский» (продюсеры: Константин Эрнст, Сергей Титинков, Наталья Смирнова; Kion)

«Хрустальный» (продюсеры: Александр Цекало, Иван Самохвалов, Игорь Мишин, Наталья Исакова, Максим Филатов; Kion)

Лучший сериал (более 24 серий)

«Анна-Детективъ 2» (продюсеры: Виталий Бордачев, Владислав Ряшин, Павел Бабин; ТВ Центр)

«Крепкие орешки» (продюсеры: Юрий Шалимов, Марина Белова, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов; Пятый канал)

«След» (продюсеры: Александр Левин, Юрий Каменецкий, Эжен Щедрин; Пятый канал)

Лучший комедийный сериал

«Беспринципные» (2 сезон, продюсеры: Данила Шарапов, Петр Ануров, Ольга Филипук, Марина Бебенина, Дмитрий Нелидов; Кинопоиск)

«Вампиры средней полосы» (продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Михаил Ткаченко, Алексей Акимов; Start)

«Полярный 2» (продюсеры: Валерий Федорович, Евгений Никишов, Никита Евган; ТНТ)

Лучший анимационный сериал

«Сказочный патруль» (3 сезон, продюсеры: Татьяна Цыварева, Евгений Головин, Антон Сметанкин, Александр Саблуков, Наталья Козлова; Карусель)

«Три кота» (продюсеры: Вячеслав Муругов, Артем Васильев; CTC Kids)

«Царевны» (продюсеры: Вячеслав Муругов, Сергей Сельянов, Ксения Гордиенко, Александр Боярский, Людмила Цой, Дарья Радецкая; CTC Kids)

Лучшая сценарная работа

«Большая секунда» (сценаристы: Виктор Шамиров, Ольга Мотина-Супонева, Алексей Троцюк - автор идеи; Start)

«Вампиры средней полосы» (сценаристы: Алексей Акимов, Ольга Симонова, Константин Гарбузов, Дмитрий Шепелевич, Роман Бородавкин, Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Вадим Хлебкович; Start)

«Вертинский» (сценаристы: Авдотья Смирнова, Анна Пармас при участии Джона Шемякина; Kion)

Лучшие визуальные эффекты

«Выжившие» (визуальные эффекты: Александр Пригорный, Алексей Слинкин, Павел Корпелянский; Okko)

«Собор» (визуальные эффекты: Александр Кайгородов; Okko)

«Топи» (визуальные эффекты: DUKHON FX (Александр Духон, Руслан Хангишиев; Кинопоиск)

Лучшая режиссерская работа

«HAPPY END» (режиссер: Евгений Сангаджиев; more.tv)

«Большая секунда» (режиссер: Виктор Шамиров; Start)

«Вампиры средней полосы» (режиссер: Антон Маслов; Start)

«Вертинский» (режиссер: Авдотья Смирнова; Kion)

Лучшая оригинальная музыка к сериалу

«Везёт» (композитор: Алексей Айги; IVI)

«Вертинский» (композитор: Игорь Вдовин; Kion)

«Седьмая симфония» (композитор: Юрий Потеенко; Россия 1)

Лучшая операторская работа

«Вампиры средней полосы» (оператор: Улугбек Хамраев; Start)

«Вертинский» (оператор: Сергей Трофимов; Kion)

«Топи» (оператор: Василий Григолюнас; Кинопоиск)

Лучший актер сериала

Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы»)

Алексей Филимонов («Вертинский»)

Алексей Гуськов («Седьмая симфония»)

Лучшая актриса сериала

Елена Тронина («HAPPY END»)

Татьяна Догилева («Вампиры средней полосы»)

Елена Лядова («Вне себя»)

Юлия Пересильд («Угрюм-река»)

Лучший актер второго плана в сериале

Александр Горчилин («HAPPY END»)

Максим Лагашкин («Везёт»)

Александр Робак («Инсомния»)

Алексей Агранович («Пингвины моей мамы»)

Лучшая актриса второго плана в сериале

Виктория Исакова («Вертинский»)

Юлия Ауг («Контейнер»)

Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)

Лучший полнометражный художественный фильм

БАТЯ (продюсеры: Антон Зайцев, Артем Логинов, Антон Щукин, Гавриил Гордеев, Аркадий Водахов, Иван Калашников, Роман Петренко, Александр Дулерайн)

КУПЕ НОМЕР 6 (продюсеры: Юсси Рантамяки, Рийна Сильдос, Наталья Дрозд, Сергей Сельянов, Ямила Венске)

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА (продюсеры: Кахабер Абашидзе, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Александр Кушаев, Антон Златопольский)