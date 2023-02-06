top banner

Стали известны номинанты X Премии АПКиТ

Автор: БК

6 февраля 2023

Лауреаты будут объявлены 24 марта

Ассоциация продюсеров объявила шорт-лист своей премии, в котором отмечены 34 премьеры 2022 года и 18 проектов 2021-го. В число потенциальных обладателей наград вошли онлайн-сериалы «13 клиническая», «Happy End», «Хрустальный», «Нулевой пациент», «Номинация», «ЮЗЗЗ», «Два холма», «Почка», а также фильмы СЕРДЦЕ ПАРМЫМИРА, КУПЕ НОМЕР 6ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА и другие. 

Победители будут объявлены 24 марта в Центре международной торговли Москвы.

Стратегическим партнером Ассоциации продюсеров в организации церемонии вручения наград выступает медиагруппа «Красный квадрат».

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки
Подробнее
Совет Федерации предлагает отменить штрафы за показ зарубежных фильмов без прокатного удостоверения
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Раневская»
Подробнее
«Амедиатека» анонсировала обновления библиотеки февраля 2023 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 2–5 февраля
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в январе 2023 года
Подробнее
«Чебурашка» заработал 6 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
Okko представил новинки февраля 2023 года
Подробнее
Premier представил премьеры февраля 2023 года
Подробнее
«Иви» анонсировал премьеры февраля 2023 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: рекордные «Простые удовольствия» для «Квартета И»
Подробнее
Январь 2023 года стал лучшим месяцем за всю историю российского проката
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 февраля 2023 года
Подробнее
Wink представил новинки февраля 2023 года
Подробнее
Издательская группа «Эксмо-АСТ» будет инвестировать в экранизации российских книг
Подробнее
Касса четверга: лучшей новинкой стал фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
Подробнее
Касса России: «Изумительный Морис» получает бронзу на старте
Подробнее
Официальная касса России: «Изумительный Морис» стартовал с третьего места
Подробнее
Киновселенную DC ждет глобальный перезапуск
Подробнее
Предварительная касса уикенда: новые «О чем говорят мужчины» стартуют со второй строчки
Подробнее