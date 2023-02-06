Стали известны номинанты X Премии АПКиТ

Лауреаты будут объявлены 24 марта

Ассоциация продюсеров объявила шорт-лист своей премии, в котором отмечены 34 премьеры 2022 года и 18 проектов 2021-го. В число потенциальных обладателей наград вошли онлайн-сериалы «13 клиническая», «Happy End», «Хрустальный», «Нулевой пациент», «Номинация», «ЮЗЗЗ», «Два холма», «Почка», а также фильмы СЕРДЦЕ ПАРМЫ, МИРА, КУПЕ НОМЕР 6, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОРЕНЬ ЗЛА и другие.

Победители будут объявлены 24 марта в Центре международной торговли Москвы.

Стратегическим партнером Ассоциации продюсеров в организации церемонии вручения наград выступает медиагруппа «Красный квадрат».