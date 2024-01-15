Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI Премии АПКиТ

Шорт-лист станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по заявкам кинокомпаний, анимационных студий, телеканалов и видеосервисов сформировала лонг-лист XI Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены порядка 200 премьерных проектов 2023 года.

Шорт-лист станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри. Лауреаты определятся по итогам второго тура и будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.

Лучший полнометражный художественный фильм

• 1993

• БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР

• БЕЛЫЙ СПИСОК

• БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ

• БЫТЬ

• ВЫЗОВ

• ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА

• ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО

• ДУХ БАЙКАЛА

• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

• ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ

• ИМПЕРАТРИЦЫ

• КЕНТАВР

• КРЕЦУЛ

• ЛУНАТИКИ

• НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

• ПОЕХАВШАЯ

• ПРАЗДНИКИ

• СНЕГИРЬ

• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ

• ТРИГГЕР. ФИЛЬМ

• ЧЕБУРАШКА

• ЧУВСТВА АННЫ

• ЮРА ДВОРНИК

• Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – JE T'AIME

Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)

• «Абрек»

• «Кино про бандитов»

• «Комплекс Бога»

• «Меньшее зло»

• «Операция «Неман»

• «Позывной «Журавли»

• «Сергий против нечисти. Шабаш»

• «Там, где цветет полынь»

• «Цербер»

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)

• «Актрисы»

• «Балет»

• «Банда «Зиг Заг»

• «Библиотекарь»

• «Блеск»

• «Великая. золотой век»

• «Госпожа»

• «Дом Светофоровых»

• «Жизнь по вызову», 2 сезон

• «Жить жизнь»

• «Замаячный»

• «Кеша должен умереть»

• «Контакт», 2 сезон

• «Контейнер», 3 сезон

• «Король и Шут»

• «Кошка»

• «Ласт Квест»

• «Мерзлая земля»

• «Мир! Дружба! Жвачка! », 3 сезон

• «Новенькие. Бунт против взрослых»

• «Открытый брак»

• «Плакса»

• «Плейлист волонтера»

• «Раневская»

• «Сансара»

• «Склифосовский», 11 сезон

• «Слово пацана. Кровь на асфальте»

• «Сны Алисы»

• «Теория больших денег»

• «Территория», 2 сезон

• «Тест на беременность», 4 сезон

• «Убить Риту»

• «Фишер»

• «Черное облако»

Лучший комедийный сериал

• «Букины»

• «Бэби-тур»

• «Вика-ураган»

• «Волшебный участок»

• «Галя, у нас отмена!»

• «Два холма», 2 сезон

• «Друг на час»

• «И снова здравствуйте!», 2 сезон

• «Ивановы-Ивановы», 6 сезон

• «Иванько», 2 сезон

• «Ира»

• «Кафе «Куба»

• «Кибердеревня»

• «Короче, план такой»

• «Крутая перемена»

• «Лада Голд»

• «Лето в городе»

• «Мама будет против»

• «Мастодонт»

• «Отмороженные»

• «Папины дочки. Новые»

• «Первокурсницы»

• «Полярный», 3 сезон

• «Почка», 2 сезон

• «Праздники»

• «Просто Михалыч»

• «Против всех»

• «Разрешите обратиться»

• «Райцентр»

• «Реальные пацаны. Прощальный сезон»

• «Саша против! »

• «Сашатаня», 8 сезон

• «Секс. До и после»

• «Сеструха»

• «Сестры», 2 сезон

• «Смешная история»

• «Соседка»

• «Тайна пропавшей деревни»

• «Телохранители»

• «Трудные подростки», 5 сезон

• «Ухожу красиво»

• «ФК «Родина»

• «ШКЛТ», 2 сезон

Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)

• «Арт и факт»

• «Бумеранг»

• «Дед Морозов. Оружие возмездия»

• «Изгой»

• «Книжная девочка»

• «Любовь во всем виновата»

• «Море. Солнце. Склифосовский»

• «Мужчина, который не хочет на мне жениться»

• «Топор. 1945. Кенингсберг»

• «Хрустальная королева»

• «Я заберу твою любовь»

• «Я знаю твои секреты. Кукушка», 12 сезон

Лучший телесериал (5-19 серий)

• «Акушер»

• «Бизон: Дело манекенщицы»

• «Витязи»

• «Всем по 50»

• «Выдра»

• «Доктор Краснов»

• «Екатерина. Фавориты»

• «За полчаса до весны»

• «Заполярный вальс»

• «Ищейка. Новые серии»

• «Контуженный»

• «Красный Яр»

• «Лицемеры»

• «Морские дьяволы. Дальние рубежи»

• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»

• «Моя девочка»

• «Пилигрим»

• «Приказа умирать не было»

• «Склифосовский», 10-й сезон

• «Стражник»

• «Трейдер»

• «Хозяин»

• «Шпион»

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)

• «Аутсайдер»

• «Балабол», 7 сезон

• «Бим», 2 сезон

• «Великолепная пятерка», 5 сезон

• «Лихач», 3 сезон

• «Настоящий»

• «Наш спецназ», 2 сезон

• «Невский. Расплата за справедливость»

• «Первый отдел», 3 сезон

• «Свои», 5 сезон

• «Скорая помощь», 6 сезон

• «След»

• «Условный мент», 4 сезон

• «Филин», 2 сезон

Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте.