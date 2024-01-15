Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI Премии АПКиТ
Шорт-лист станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по заявкам кинокомпаний, анимационных студий, телеканалов и видеосервисов сформировала лонг-лист XI Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены порядка 200 премьерных проектов 2023 года.
Шорт-лист станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри. Лауреаты определятся по итогам второго тура и будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.
Лучший полнометражный художественный фильм
• 1993
• БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
• БЕЛЫЙ СПИСОК
• БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
• БЫТЬ
• ВЫЗОВ
• ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА
• ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
• ДУХ БАЙКАЛА
• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
• ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ
• ИМПЕРАТРИЦЫ
• КЕНТАВР
• КРЕЦУЛ
• ЛУНАТИКИ
• НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
• ПОЕХАВШАЯ
• ПРАЗДНИКИ
• СНЕГИРЬ
• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
• ТРИГГЕР. ФИЛЬМ
• ЧЕБУРАШКА
• ЧУВСТВА АННЫ
• ЮРА ДВОРНИК
• Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – JE T'AIME
Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)
• «Абрек»
• «Кино про бандитов»
• «Комплекс Бога»
• «Меньшее зло»
• «Операция «Неман»
• «Позывной «Журавли»
• «Сергий против нечисти. Шабаш»
• «Там, где цветет полынь»
• «Цербер»
Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Актрисы»
• «Балет»
• «Банда «Зиг Заг»
• «Библиотекарь»
• «Блеск»
• «Великая. золотой век»
• «Госпожа»
• «Дом Светофоровых»
• «Жизнь по вызову», 2 сезон
• «Жить жизнь»
• «Замаячный»
• «Кеша должен умереть»
• «Контакт», 2 сезон
• «Контейнер», 3 сезон
• «Король и Шут»
• «Кошка»
• «Ласт Квест»
• «Мерзлая земля»
• «Мир! Дружба! Жвачка! », 3 сезон
• «Новенькие. Бунт против взрослых»
• «Открытый брак»
• «Плакса»
• «Плейлист волонтера»
• «Раневская»
• «Сансара»
• «Склифосовский», 11 сезон
• «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• «Сны Алисы»
• «Теория больших денег»
• «Территория», 2 сезон
• «Тест на беременность», 4 сезон
• «Убить Риту»
• «Фишер»
• «Черное облако»
Лучший комедийный сериал
• «Букины»
• «Бэби-тур»
• «Вика-ураган»
• «Волшебный участок»
• «Галя, у нас отмена!»
• «Два холма», 2 сезон
• «Друг на час»
• «И снова здравствуйте!», 2 сезон
• «Ивановы-Ивановы», 6 сезон
• «Иванько», 2 сезон
• «Ира»
• «Кафе «Куба»
• «Кибердеревня»
• «Короче, план такой»
• «Крутая перемена»
• «Лада Голд»
• «Лето в городе»
• «Мама будет против»
• «Мастодонт»
• «Отмороженные»
• «Папины дочки. Новые»
• «Первокурсницы»
• «Полярный», 3 сезон
• «Почка», 2 сезон
• «Праздники»
• «Просто Михалыч»
• «Против всех»
• «Разрешите обратиться»
• «Райцентр»
• «Реальные пацаны. Прощальный сезон»
• «Саша против! »
• «Сашатаня», 8 сезон
• «Секс. До и после»
• «Сеструха»
• «Сестры», 2 сезон
• «Смешная история»
• «Соседка»
• «Тайна пропавшей деревни»
• «Телохранители»
• «Трудные подростки», 5 сезон
• «Ухожу красиво»
• «ФК «Родина»
• «ШКЛТ», 2 сезон
Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)
• «Арт и факт»
• «Бумеранг»
• «Дед Морозов. Оружие возмездия»
• «Изгой»
• «Книжная девочка»
• «Любовь во всем виновата»
• «Море. Солнце. Склифосовский»
• «Мужчина, который не хочет на мне жениться»
• «Топор. 1945. Кенингсберг»
• «Хрустальная королева»
• «Я заберу твою любовь»
• «Я знаю твои секреты. Кукушка», 12 сезон
Лучший телесериал (5-19 серий)
• «Акушер»
• «Бизон: Дело манекенщицы»
• «Витязи»
• «Всем по 50»
• «Выдра»
• «Доктор Краснов»
• «Екатерина. Фавориты»
• «За полчаса до весны»
• «Заполярный вальс»
• «Ищейка. Новые серии»
• «Контуженный»
• «Красный Яр»
• «Лицемеры»
• «Морские дьяволы. Дальние рубежи»
• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
• «Моя девочка»
• «Пилигрим»
• «Приказа умирать не было»
• «Склифосовский», 10-й сезон
• «Стражник»
• «Трейдер»
• «Хозяин»
• «Шпион»
Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
• «Аутсайдер»
• «Балабол», 7 сезон
• «Бим», 2 сезон
• «Великолепная пятерка», 5 сезон
• «Лихач», 3 сезон
• «Настоящий»
• «Наш спецназ», 2 сезон
• «Невский. Расплата за справедливость»
• «Первый отдел», 3 сезон
• «Свои», 5 сезон
• «Скорая помощь», 6 сезон
• «След»
• «Условный мент», 4 сезон
• «Филин», 2 сезон
Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте.