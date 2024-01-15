top banner

Ассоциация продюсеров объявила лонг-лист XI Премии АПКиТ

Автор: БК

15 января 2024

Шорт-лист станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) по заявкам кинокомпаний, анимационных студий, телеканалов и видеосервисов сформировала лонг-лист XI Премии АПКиТ. Всего в 25 номинациях представлены порядка 200 премьерных проектов 2023 года.

Шорт-лист станет известен в феврале после завершения первого этапа голосования жюри. Лауреаты определятся по итогам второго тура и будут объявлены в марте на торжественной церемонии вручения.

Лучший полнометражный художественный фильм
• 1993
• БАБА ЯГА СПАСАЕТ МИР
• БЕЛЫЙ СПИСОК
• БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
• БЫТЬ
• ВЫЗОВ
• ГОЛОВА-ЖЕСТЯНКА
• ГРОМ: ТРУДНОЕ ДЕТСТВО
• ДУХ БАЙКАЛА
• ЗДОРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
• ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ
• ИМПЕРАТРИЦЫ
• КЕНТАВР
• КРЕЦУЛ
• ЛУНАТИКИ
• НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
• ПОЕХАВШАЯ
• ПРАЗДНИКИ
• СНЕГИРЬ
• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ
• ТРИГГЕР. ФИЛЬМ
• ЧЕБУРАШКА
• ЧУВСТВА АННЫ
• ЮРА ДВОРНИК
• Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ – JE T'AIME

Лучший онлайн-сериал (1-6 серий)
• «Абрек»
• «Кино про бандитов»
• «Комплекс Бога»
• «Меньшее зло»
• «Операция «Неман»
• «Позывной «Журавли»
• «Сергий против нечисти. Шабаш»
• «Там, где цветет полынь»
• «Цербер»

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий)
• «Актрисы»
• «Балет»
• «Банда «Зиг Заг»
• «Библиотекарь»
• «Блеск»
• «Великая. золотой век»
• «Госпожа»
• «Дом Светофоровых»
• «Жизнь по вызову», 2 сезон
• «Жить жизнь»
• «Замаячный»
• «Кеша должен умереть»
• «Контакт», 2 сезон
• «Контейнер», 3 сезон
• «Король и Шут»
• «Кошка»
• «Ласт Квест»
• «Мерзлая земля»
• «Мир! Дружба! Жвачка! », 3 сезон
• «Новенькие. Бунт против взрослых»
• «Открытый брак»
• «Плакса»
• «Плейлист волонтера»
• «Раневская»
• «Сансара»
• «Склифосовский», 11 сезон
• «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• «Сны Алисы»
• «Теория больших денег»
• «Территория», 2 сезон
• «Тест на беременность», 4 сезон
• «Убить Риту»
• «Фишер»
• «Черное облако»

Лучший комедийный сериал
• «Букины»
• «Бэби-тур»
• «Вика-ураган»
• «Волшебный участок»
• «Галя, у нас отмена!»
• «Два холма», 2 сезон
• «Друг на час»
• «И снова здравствуйте!», 2 сезон
• «Ивановы-Ивановы», 6 сезон
• «Иванько», 2 сезон
• «Ира»
• «Кафе «Куба»
• «Кибердеревня»
• «Короче, план такой»
• «Крутая перемена»
• «Лада Голд»
• «Лето в городе»
• «Мама будет против»
• «Мастодонт»
• «Отмороженные»
• «Папины дочки. Новые»
• «Первокурсницы»
• «Полярный», 3 сезон
• «Почка», 2 сезон
• «Праздники»
• «Просто Михалыч»
• «Против всех»
• «Разрешите обратиться»
• «Райцентр»
• «Реальные пацаны. Прощальный сезон»
• «Саша против! »
• «Сашатаня», 8 сезон
• «Секс. До и после»
• «Сеструха»
• «Сестры», 2 сезон
• «Смешная история»
• «Соседка»
• «Тайна пропавшей деревни»
• «Телохранители»
• «Трудные подростки», 5 сезон
• «Ухожу красиво»
• «ФК «Родина»
• «ШКЛТ», 2 сезон

Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии)
• «Арт и факт» 
• «Бумеранг»
• «Дед Морозов. Оружие возмездия»
• «Изгой»
• «Книжная девочка»
• «Любовь во всем виновата»
• «Море. Солнце. Склифосовский»
• «Мужчина, который не хочет на мне жениться»
• «Топор. 1945. Кенингсберг»
• «Хрустальная королева»
• «Я заберу твою любовь»
• «Я знаю твои секреты. Кукушка», 12 сезон

Лучший телесериал (5-19 серий)
• «Акушер»
• «Бизон: Дело манекенщицы»
• «Витязи»
• «Всем по 50»
• «Выдра»
• «Доктор Краснов»
• «Екатерина. Фавориты»
• «За полчаса до весны»
• «Заполярный вальс»
• «Ищейка. Новые серии»
• «Контуженный»
• «Красный Яр»
• «Лицемеры»
• «Морские дьяволы. Дальние рубежи»
• «Мосгаз. Последнее дело Черкасова»
• «Моя девочка»
• «Пилигрим»
• «Приказа умирать не было»
• «Склифосовский», 10-й сезон
• «Стражник»
• «Трейдер»
• «Хозяин»
• «Шпион»

Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий)
• «Аутсайдер»
• «Балабол», 7 сезон
• «Бим», 2 сезон
• «Великолепная пятерка», 5 сезон
• «Лихач», 3 сезон
• «Настоящий»
• «Наш спецназ», 2 сезон
• «Невский. Расплата за справедливость»
• «Первый отдел», 3 сезон
• «Свои», 5 сезон
• «Скорая помощь», 6 сезон
• «След»
• «Условный мент», 4 сезон
• «Филин», 2 сезон

Лонг-лист целиком доступен на официальном сайте.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Касса четверга: «Холоп 2» продолжает лидировать
Подробнее
«Бременские музыканты» заработали два миллиарда в российском прокате
Подробнее
«Холоп 2» заработал три миллиарда в российском прокате
Подробнее
Ведущий «Золотого глобуса» ответил на критику в свой адрес
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Турбозавры. Год Дракона» уступают «Зимним приключениям»
Подробнее
Официальная касса России: лидером первого уикенда в 2024 году стал «Холоп 2»
Подробнее
ЕАИС подвела итоги кинопроката за период с 1 по 8 января 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидировать продолжает «Холоп 2»
Подробнее
Касса России: «Холоп 2» возглавил прокат
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым получила награду на фестивале Hollywood Series в США
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 8–14 января 2024 года
Подробнее
Названы самые популярные российские телеканалы по итогам 2023 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 11–14 января 2024 года
Подробнее
Милош Бикович сыграет в третьем сезоне «Белого лотоса»
Подробнее
Премия АПКиТ подвела итоги десятилетней работы и объявила состав жюри
Подробнее