Премия АПКиТ открыла прием заявок на участие
Подать фильмы и сериалы можно до 31 декабря
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на участие в XI Национальной кинематографической Премии АПКиТ. Об этом сообщается на официальном сайте.
Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 31 декабря 2023 года включительно.
По словам, исполнительного директора АПКиТ Ольги Жуковой, руководство премии изменило условия подачи и теперь на профессиональный приз могут претендовать сериалы, премьера которых состоялась в 2023 году, вне зависимости от того, сколько эпизодов уже вышло. «Кинематографисты теперь не будут ждать год полного выхода проекта, чтобы подать его на нашу Премию и получить заветную статуэтку. Наше событие стало всеми ожидаемым и любимым мероприятием, поэтому ждем ваших заявок на, как нас называют, главную сериальную премию страны!», – подчеркнула она.
XI Премия АПКиТ будет вручена в 25 категориях.
• Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии);
• Лучший телесериал (5-19 серий);
• Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий);
• Лучший онлайн-сериал (1-6 серий);
• Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);
• Лучший комедийный сериал;
• Лучший анимационный сериал;
• Лучший документальный фильм;
• Лучший документальный сериал;
• Лучший полнометражный художественный фильм.
Также продюсеры вручат индивидуальные награды в категориях:
• Лучшая сценарная работа;
• Лучшие визуальные эффекты;
• Лучшая режиссерская работа;
• Лучшая оригинальная музыка к сериалу;
• Лучшая операторская работа;
• Лучшая работа художника-постановщика;
• Лучшая работа художника по костюмам;
• Лучшая работа художника по гриму;
• Лучшая работа звукорежиссера;
• Лучшая работа режиссера монтажа;
• Лучшая работа кастинг-директора;
• Лучший актер сериала;
• Лучшая актриса сериала;
• Лучший актер второго плана в сериале;
• Лучшая актриса второго плана в сериале.
Дата церемонии появится позднее.