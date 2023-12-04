Премия АПКиТ открыла прием заявок на участие

Подать фильмы и сериалы можно до 31 декабря

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на участие в XI Национальной кинематографической Премии АПКиТ. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 31 декабря 2023 года включительно.

По словам, исполнительного директора АПКиТ Ольги Жуковой, руководство премии изменило условия подачи и теперь на профессиональный приз могут претендовать сериалы, премьера которых состоялась в 2023 году, вне зависимости от того, сколько эпизодов уже вышло. «Кинематографисты теперь не будут ждать год полного выхода проекта, чтобы подать его на нашу Премию и получить заветную статуэтку. Наше событие стало всеми ожидаемым и любимым мероприятием, поэтому ждем ваших заявок на, как нас называют, главную сериальную премию страны!», – подчеркнула она.

XI Премия АПКиТ будет вручена в 25 категориях.

• Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии);

• Лучший телесериал (5-19 серий);

• Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий);

• Лучший онлайн-сериал (1-6 серий);

• Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);

• Лучший комедийный сериал;

• Лучший анимационный сериал;

• Лучший документальный фильм;

• Лучший документальный сериал;

• Лучший полнометражный художественный фильм.

Также продюсеры вручат индивидуальные награды в категориях:

• Лучшая сценарная работа;

• Лучшие визуальные эффекты;

• Лучшая режиссерская работа;

• Лучшая оригинальная музыка к сериалу;

• Лучшая операторская работа;

• Лучшая работа художника-постановщика;

• Лучшая работа художника по костюмам;

• Лучшая работа художника по гриму;

• Лучшая работа звукорежиссера;

• Лучшая работа режиссера монтажа;

• Лучшая работа кастинг-директора;

• Лучший актер сериала;

• Лучшая актриса сериала;

• Лучший актер второго плана в сериале;

• Лучшая актриса второго плана в сериале.

Дата церемонии появится позднее.