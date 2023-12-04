top banner

Премия АПКиТ открыла прием заявок на участие

Автор: БК

4 декабря 2023

Подать фильмы и сериалы можно до 31 декабря

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) начала прием заявок на участие в XI Национальной кинематографической Премии АПКиТ. Об этом сообщается на официальном сайте.

Кинокомпании, анимационные студии, телеканалы и видеосервисы могут подать свои сериалы и фильмы, премьера которых состоялась в этом году, до 31 декабря 2023 года включительно.

По словам, исполнительного директора АПКиТ Ольги Жуковой, руководство премии изменило условия подачи и теперь на профессиональный приз могут претендовать сериалы, премьера которых состоялась в 2023 году, вне зависимости от того, сколько эпизодов уже вышло. «Кинематографисты теперь не будут ждать год полного выхода проекта, чтобы подать его на нашу Премию и получить заветную статуэтку. Наше событие стало всеми ожидаемым и любимым мероприятием, поэтому ждем ваших заявок на, как нас называют, главную сериальную премию страны!», – подчеркнула она.

XI Премия АПКиТ будет вручена в 25 категориях. 

• Лучший мини-сериал на ТВ (1-4 серии);
• Лучший телесериал (5-19 серий);
• Лучший многосерийный телефильм (20 и более серий);
• Лучший онлайн-сериал (1-6 серий);
• Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);
• Лучший комедийный сериал;
• Лучший анимационный сериал;
• Лучший документальный фильм;
• Лучший документальный сериал;
• Лучший полнометражный художественный фильм.

Также продюсеры вручат индивидуальные награды в категориях: 

• Лучшая сценарная работа;
• Лучшие визуальные эффекты;
• Лучшая режиссерская работа;
• Лучшая оригинальная музыка к сериалу;
• Лучшая операторская работа;
• Лучшая работа художника-постановщика;
• Лучшая работа художника по костюмам;
• Лучшая работа художника по гриму;
• Лучшая работа звукорежиссера;
• Лучшая работа режиссера монтажа;
• Лучшая работа кастинг-директора;
• Лучший актер сериала;
• Лучшая актриса сериала;
• Лучший актер второго плана в сериале;
• Лучшая актриса второго плана в сериале.

Дата церемонии появится позднее.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Глава Татарстана выступил против сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Теща» рвется ввысь
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 ноября – 3 декабря 2023 года
Подробнее
Касса четверга: «Теща» возглавила прокат
Подробнее
Премия «Диалоги в кино» назвала лауреатов
Подробнее
Роскомнадзор оштрафовал онлайн-кинотеатры за ЛГБТ-пропаганду почти на 30 млн рублей
Подробнее
Первый канал возвращает в эфир «Закрытый показ»
Подробнее
Okko рассказал о новинках декабря
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» лидирует пятую неделю подряд
Подробнее
«Сказка» Александра Сокурова появилась в сети
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 ноября – 3 декабря
Подробнее
В России появится новый семейный телеканал «КиноМульт»
Подробнее
Открывается фестиваль авторского кино «Зимний»
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат возглавила комедия «Теща»
Подробнее