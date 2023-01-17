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АПКиТ опубликовала лонг-лист своей премии по итогам 2022 и 2021 годов

Автор: БК

17 января 2023

Победители будут объявлены в марте

X Премия АПКиТ объявила лонг-лист проектов за 2021 и 2022 годы. В число потенциальных победителей за 2022 год включены 201 проект, за 2021-й — 140 проектов. Лидерами по числу возможных наград по итогам минувшего года стали онлайн-кинотеатр Premier (23) и телеканал НТВ (16), по итогам 2021-го — НТВ (18), Кинопоиск (9) и Kion (9). 

Полный список доступен на сайте премии. Объявление победителей запланировано на март. 

Кроме того, персональные награды в 2023 году вручаться не будут. Вместо этого жюри отметит коллективный вклад в создание проектов, выбрав лучшие из них.

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