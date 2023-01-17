АПКиТ опубликовала лонг-лист своей премии по итогам 2022 и 2021 годов
Автор: БК
17 января 2023
Победители будут объявлены в марте
X Премия АПКиТ объявила лонг-лист проектов за 2021 и 2022 годы. В число потенциальных победителей за 2022 год включены 201 проект, за 2021-й — 140 проектов. Лидерами по числу возможных наград по итогам минувшего года стали онлайн-кинотеатр Premier (23) и телеканал НТВ (16), по итогам 2021-го — НТВ (18), Кинопоиск (9) и Kion (9).
Полный список доступен на сайте премии. Объявление победителей запланировано на март.
Кроме того, персональные награды в 2023 году вручаться не будут. Вместо этого жюри отметит коллективный вклад в создание проектов, выбрав лучшие из них.
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