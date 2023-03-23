Apple будет тратить по миллиарду в год на кинотеатральные релизы

Корпорация ищет прокатную стратегию

Компания Apple Inc. планирует повысить инвестиции до $1 млрд в год на производство кинотеатрального контента. Об амбициозных планах компании по повышению авторитета в Голливуде стало известно агентству Bloomberg со слов нескольких источников, знакомых с ситуацией, но пожелавших остаться неизвестными.

Согласно информации агентства, Apple обратилась к киностудиям с просьбой о партнерстве, чтобы выпустить на широкие экраны ряд фильмов в этом году и еще несколько — в будущем. Список релизов включает УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе, в котором снялся Леонардо ДиКаприо; шпионский триллер АРГАЙЛ Мэтью Вона с Генри Кавиллом и историческую драму НАПОЛЕОН Ридли Скотта.

Инвестиции Apple в кинотеатральные релизы значительно увеличились по сравнению с прошлыми годами. Большинство предыдущих оригинальных фильмов Apple были либо эксклюзивами для стримингового сервиса, либо выпускались в ограниченном прокате. По словам источников, компания намерена прокатывать фильмы в тысячах кинотеатров в течение как минимум месяца. Компания также рассматривает широкий прокат как способ повысить осведомленность о своем потоковом сервисе TV+. По оценкам агентства, у Apple TV+ от 20 до 40 млн подписчиков, что меньше, чем у конкурентов, таких как Netflix и Disney+.

Apple Inc. пока не сформировала окончательную стратегию проката. У корпорации нет опыта для одновременного выпуска фильмов на тысячах экранов по всему миру, поэтому она ведет переговоры с сторонними дистрибьюторами. Также остро стоит вопрос бюджетов на промо и маркетинг. Мейджоры могут позволить себе тратить до $100 млн и более на промоушн своих самых крупных релизов, что намного больше, чем привыкли платить стриминговые сервисы на продвижение своего контента. В итоге Paramount Pictures выпустит УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ для Apple сама и будет взимать 10% комиссию за дистрибуцию.

Как и большинство стриминговых сервисов, Apple TV+ тратит большую часть своего бюджета на производство телешоу. Его первым большим хитом стал комедийный сериал «Тед Лассо». Тем не менее, Apple вкладывается в полный метр с момента основания своей голливудской студии. Это стало особенно заметно после премии «Оскар» 2022 года, когда картину CODA: РЕБЕНОК ГЛУХИХ РОДИТЕЛЕЙ признали лучшим фильмом. Apple приобрела эту катину на кинофестивале Sundance за $25 млн и распространяла ее одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе. CODA заработала менее $2 млн в широком прокате.