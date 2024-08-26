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Arna Media готовит сразу несколько международных проектов

Автор: БК

26 августа 2024

Об этом рассказала президент компании Надежда Мотина

Президент Arna Media Надежда Мотина рассказала на мероприятии «Ближний Восток. Контент как новая нефть» в рамках Московской международной недели кино, что компания готовит сразу несколько международных проектов.

«Мы обсуждаем их сейчас с нашими партнерами. У нас есть готовый сценарий, и мы, конечно, хотели бы привлечь египетскую звезду на главную роль. Тем не менее, мы рассчитываем снимать на английском языке с американским режиссером, чтобы можно было продавать проект по всему миру», – заявила она.

В разговоре с БК Мотина подтвердила, что речь идет о двух полнометражных фильмах и одном сериале. «По сериалу – у нас готов сценарий и есть все договоренности с артистами. Главную роль исполнит тот же прекрасный актер, который ранее снимался у нас в «Ничего личного» – Максим Халил. Точной даты запуска пока нет. Предположительно, съемки стартуют в октябре», – рассказала она.

Напомним, что сериал «Ничего личного» (Self Modulation), сделанный Arna Media совместно с ливанской кинокомпанией Falcon Films, был продан стриминговому сервису Amazon Prime и станет первым оригинальным проектом платформы на арабском языке.

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