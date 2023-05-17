top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Роднянского (признан иноагентом) и Вырыпаева заочно арестовали по делам о фейках об армии

Роднянского (признан иноагентом) и Вырыпаева заочно арестовали по делам о фейках об армии

17 мая 2023

Режиссер объявлен в федеральный розыск

Продюсер Александр Роднянский* и режиссер Иван Вырыпаев заочно арестованы Басманным судом города Москвы по делам, возбужденным по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации».

Подробности об уголовных делах неизвестны.

На карточки дел о военных фейках Роднянского* и Вырыпаева обратила внимание «Медиазона»*.

Оба заседания по избранию меры пресечения прошли 27 апреля под председательством судьи Николаевой. Решение об аресте Роднянского было обжаловано на следующий день, а постановление о заключении под стражу Вырыпаева вступило в силу 3 мая.

Также сообщается, что МВД РФ объявило Ивана Вырыпаева в федеральный розыск.

*внесен(а) в реестр иностранных агентов Минюста РФ

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Убийца «Священный паук»»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Стражи Галактики. Часть 3» возглавили прокат
Подробнее
Предпродажи уикенда: «14+ Продолжение» впереди всех
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался в лидерах
Подробнее
Касса уикенда 4–7 мая: «Вызов» снова возглавил таблицу
Подробнее
Официальная касса России: у «Вызова» по-прежнему нет конкурентов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 8 по 14 мая
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 11–14 мая
Подробнее
Фестиваль «Окно в Европу» объявил о приеме заявок
Подробнее
Фильм «Ампир V» покажут на кинофестивале в Канаде
Подробнее
Disney отчиталась о потере 4 млн подписчиков стриминговых сервисов
Подробнее
В Югре создается академия «Дух огня»
Подробнее
В Москве пройдет конференция «Медиапространство 2023: тренды и трансформации»
Подробнее
Amazon намерен передавать свои проекты сторонним стримингам по лицензии
Подробнее
Netflix намерена сократить расходы на $300 млн
Подробнее
Алтайский край объявил о программе рибейтов
Подробнее
Касса России: «Стражи Галактики. Часть 3» не смогли одолеть «Вызов»
Подробнее
Приморский край перезапустил программу рибейтов
Подробнее
ИРИ объявил финалистов II Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 18–21 мая 2023 года
Подробнее