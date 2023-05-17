Роднянского (признан иноагентом) и Вырыпаева заочно арестовали по делам о фейках об армии

Режиссер объявлен в федеральный розыск

Продюсер Александр Роднянский* и режиссер Иван Вырыпаев заочно арестованы Басманным судом города Москвы по делам, возбужденным по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации».

Подробности об уголовных делах неизвестны.

На карточки дел о военных фейках Роднянского* и Вырыпаева обратила внимание «Медиазона»*.

Оба заседания по избранию меры пресечения прошли 27 апреля под председательством судьи Николаевой. Решение об аресте Роднянского было обжаловано на следующий день, а постановление о заключении под стражу Вырыпаева вступило в силу 3 мая.

Также сообщается, что МВД РФ объявило Ивана Вырыпаева в федеральный розыск.

*внесен(а) в реестр иностранных агентов Минюста РФ