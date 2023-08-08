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Пятый «Астрал» стал самым кассовым хоррором 2023 года

Автор: Илья Кувшинов

8 августа 2023

Режиссерский дебют Патрика Уилсона заработал $182,5 млн в мировом прокате

АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ официально стал самым кассовым хоррором 2023 года – по сообщению Deadline, новый фильм франшизы Sony на данный момент заработал в мировом прокате $182,5 млн, сместив с первой строчки М3ГАН ($180,8 млн).

Эти выходные принесли ленте дополнительные $2,5 млн с 59 территорий, увеличив международную кассу пятой части до $101,8 млн. Общие сборы всех фильмов хоррор-серии уже превышают $735 млн по миру.

Стоит также отметить, что режиссерский дебют Патрика Уилсона стал самым кассовым фильмом франшизы за все 13 лет ее существования. АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ – это прямое продолжение первых двух картин серии, главные роли в которых также исполнили Роуз Бирн, Тай Симпкинс, Лин Шэй, Ли Уоннелл и сам Уилсон.

Стартовав в начале июля, пятый фильм показал лучший старт среди хорроров за пределами США с 2019 года. Наибольшего успеха на международных территориях новый АСТРАЛ добился в Мексике ($13,8 млн), Великобритании ($10 млн), Индонезии ($6,1 млн), Франции ($5 млн) и на Филиппинах ($6,9 млн).

Фото: кадр из фильма АСТРАЛ 5: КРАСНАЯ ДВЕРЬ

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