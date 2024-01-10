Съемки четвертого «Аватара» возобновятся в феврале

Об этом рассказал актер Сэм Уортингтон

Джеймс Кэмерон в ближайшее время продолжит работу над еще одним АВАТАРОМ. Об этом в беседе с People рассказал актер Сэм Уортингтон.

«Мы уже через месяц вернемся к работе. Это будет масштабный фильм, вы даже не представляете насколько», – заявил он.

Напомним, что ранее сам Кэмерон заявлял, что уже отснял некоторые сцены для четвертой части, потому что ее персонажей ждет шестилетний скачок во времени.

Стоит отметить, что АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ и грядущий третий фильм, выход которого запланирован на 19 декабря 2025 года, снимались одновременно. Сейчас триквел находится на стадии постпродакшна. Релиз АВАТАРА 4, в свою очередь, предварительно назначен на 21 декабря 2029 года.

Фото: кадр из фильма АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ