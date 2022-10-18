top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Ассоциация владельцев кинотеатров выступила в поддержку закона о принудительном лицензировании

Ассоциация владельцев кинотеатров выступила в поддержку закона о принудительном лицензировании

Автор: БК

18 октября 2022

Ранее против законопроекта высказались крупнейшие киносети

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) отправила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором указано, что большая часть российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании. Ранее против данной инициативы выступили крупнейшие участники рынка: объединенная сеть «Формула Кино» и «Синема Парк», а также «КАРО» и «Синема Стар».

Согласно законопроекту депутата Дмитрия Кузнецова, российские компании смогут через суд получать лицензии на контент из «недружественных» стран, чьи правообладатели отказывают в их прямой продаже. После негативных отзывов онлайн-кинотеатров и медиахолдингов депутат заявил, что закон будет распространяться лишь на офлайн-кинотеатры. 

Теперь ряд киносетей и независимых региональных кинотеатров также «просят учесть мнение более 70% отрасли кинопоказа и поддержать дальнейшую разработку и принятие законопроекта».

«Против законопроекта выступает меньшинство – две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить «белых господ» лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Мы же должны прислушиваться к интересам российской экономики, предпринимателям и населению, а не к желаниям олигархата», – заявил Дмитрий Кузнецов.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Кинопоиск» провел презентацию нового сезона
Подробнее
Вадим Иванов выступил против принудительной лицензии
Подробнее
Иркутский кинотеатр New Cinema выиграл суд у российского офиса Universal Pictures
Подробнее
Киносети и продюсеры выступили против законопроекта о принудительном лицензировании контента
Подробнее
Управляющий кинотеатром New Cinema прокомментировал победу в суде над российским офисом Universal
Подробнее
Дилогия «Лед» получит продолжение
Подробнее
В России могут создать госструктуру, которая будет продавать недоступный легально контент
Подробнее
Предварительная касса четверга: лидером проката остается «Сердце пармы»
Подробнее
Количество контента в российских онлайн-кинотеатрах сократилось за минувшие полгода
Подробнее
Российские медиахолдинги выступили с критикой законопроекта о принудительном лицензировании
Подробнее
Топ-менеджеры видеосервисов обсудили сокращение объемов библиотек, прогнозы на 2022 год и другое
Подробнее
Контент из «недружественных» стран по принудительному лицензированию смогут получать лишь кинотеатры
Подробнее
Европейский кинорынок в 2023 году состоится в очном формате
Подробнее
Кинокомпания Plan B Брэда Питта ищет инвестора
Подробнее
Арбитражный суд Москвы обязал Google выплатить «Газпром-медиа» до 1 млрд рублей
Подробнее
Официальная касса России: «Сердце пармы» показывает лучший старт среди российских проектов 2022 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13–16 октября
Подробнее
Как устроена выставка «Балабанов», открывшаяся в Петербурге
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Иван Семенов» обходит «Артек» и «Мою ужасную сестру»
Подробнее
Киноаудитория уикенда: доля мужчин на сеансах «Сердца пармы» составила лишь 37%
Подробнее