Ассоциация владельцев кинотеатров выступила в поддержку закона о принудительном лицензировании

Ранее против законопроекта высказались крупнейшие киносети

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) отправила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором указано, что большая часть российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании. Ранее против данной инициативы выступили крупнейшие участники рынка: объединенная сеть «Формула Кино» и «Синема Парк», а также «КАРО» и «Синема Стар».

Согласно законопроекту депутата Дмитрия Кузнецова, российские компании смогут через суд получать лицензии на контент из «недружественных» стран, чьи правообладатели отказывают в их прямой продаже. После негативных отзывов онлайн-кинотеатров и медиахолдингов депутат заявил, что закон будет распространяться лишь на офлайн-кинотеатры.

Теперь ряд киносетей и независимых региональных кинотеатров также «просят учесть мнение более 70% отрасли кинопоказа и поддержать дальнейшую разработку и принятие законопроекта».

«Против законопроекта выступает меньшинство – две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить «белых господ» лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Мы же должны прислушиваться к интересам российской экономики, предпринимателям и населению, а не к желаниям олигархата», – заявил Дмитрий Кузнецов.