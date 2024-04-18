Стала известна программа АВКшоу «Синемаскоп 2024»
Мероприятие пройдет 7 и 8 июня в горном кластере «Роза Хутор» в Сочи
Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) объявила о проведении очередного АВКшоу «Синемаскоп», которое состоится 7 и 8 июня в горном кластере «Роза Хутор» в Сочи.
Отмечается, что заглавная тема мероприятия – как выживать, сохранять и развивать кинотеатры, дожидаясь светлого будущего. Участников ждут два дня интенсивной работы.
На данный момент в программе заявлены самые актуальные и стратегически важные темы кинобизнеса, по которым выступят более десяти спикеров и экспертов:
• Итоги 2023 и перспективы 2024? Что будет с иностранным контентом?
• Если не Минкульт, то кто из мин? Статистика отрасли – продолжаем верить? Новый закон о рекламе.
• Конгломерат кинотеатров, 50 млрд. рублей в год, ценообразование и демпинг. Шаги для укрепления рынка.
• Эксклюзив на российские проекты и доля сеансов для миллиардника.
• Питчинг дистрибьюторов.
• Новые правила работы с Пушкинской картой, ИП и испытательный период. Есть ли шанс на исправление?
• Лазерный бум и как возродить аттракционные форматы фильмов?
• Опыт лидеров «некиношных» отраслей. Традиционный круглый стол с дистрибьюторами.
К участию в АВКшоу приглашены собственники и топ-менеджеры российских кинотеатров и кинотеатральных сетей, управляющие и директора кинотеатров, специалисты в области маркетинга и взаимодействия со зрителями, руководители сферы общественного питания в кинотеатрах, девелоперы и поставщики услуг и технологий для кинотеатров.