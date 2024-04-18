Стала известна программа АВКшоу «Синемаскоп 2024»

Мероприятие пройдет 7 и 8 июня в горном кластере «Роза Хутор» в Сочи

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) объявила о проведении очередного АВКшоу «Синемаскоп», которое состоится 7 и 8 июня в горном кластере «Роза Хутор» в Сочи.

Отмечается, что заглавная тема мероприятия – как выживать, сохранять и развивать кинотеатры, дожидаясь светлого будущего. Участников ждут два дня интенсивной работы.

На данный момент в программе заявлены самые актуальные и стратегически важные темы кинобизнеса, по которым выступят более десяти спикеров и экспертов:

• Итоги 2023 и перспективы 2024? Что будет с иностранным контентом?

• Если не Минкульт, то кто из мин? Статистика отрасли – продолжаем верить? Новый закон о рекламе.

• Конгломерат кинотеатров, 50 млрд. рублей в год, ценообразование и демпинг. Шаги для укрепления рынка.

• Эксклюзив на российские проекты и доля сеансов для миллиардника.

• Питчинг дистрибьюторов.

• Новые правила работы с Пушкинской картой, ИП и испытательный период. Есть ли шанс на исправление?

• Лазерный бум и как возродить аттракционные форматы фильмов?

• Опыт лидеров «некиношных» отраслей. Традиционный круглый стол с дистрибьюторами.

К участию в АВКшоу приглашены собственники и топ-менеджеры российских кинотеатров и кинотеатральных сетей, управляющие и директора кинотеатров, специалисты в области маркетинга и взаимодействия со зрителями, руководители сферы общественного питания в кинотеатрах, девелоперы и поставщики услуг и технологий для кинотеатров.