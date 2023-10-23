Кэтрин Бигелоу приступит к съемкам нового фильма в следующем году
Автор: Илья Кувшинов
23 октября 2023
Постапокалиптическая драма «Аврора» основана на одноименном романе Дэвида Кэппа
Режиссер Кэтрин Бигелоу должна в начале следующего года приступить к съемкам нового фильма – постапокалиптической драмы АВРОРА для Netflix. Об этом сообщает World of Reel.
Действие исходного романа Дэвида Кэппа, адаптацией которого занимался сам автор, разворачивается в мире после энергетического кризиса. Главная героиня истории – женщина, которая делает все, что возможно, чтобы защитить своего сына на пути к бункеру, который построил ее брат, богатый предприниматель из Силиконовой долины.
Последняя на данный момент работа Бигелоу – криминальная драма ДЕТРОЙТ – вышла в 2017 году.
Фото: кадр со съемок фильма ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН
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