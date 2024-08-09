Открыта новая волна приема заявок на программу «Автор»
Автор: БК
9 августа 2024
Подать заявку можно до 9 сентября включительно
Социальная отраслевая программа поддержки сценаристов «Автор» вновь открыла прием заявок на участие.
Для участия в основном отборе принимаются сценарные заявки без ограничения тематик и жанров. Напомним, что в связи с расширением программы можно подать заявки на создание сценариев не только полнометражных фильмов, но и игровых и анимационных сериалов.
Подать заявку можно до 23:59:59 9 сентября только через новый электронный сервис.
Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам можно на официальном сайте.
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