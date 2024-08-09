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Открыта новая волна приема заявок на программу «Автор»

Автор: БК

9 августа 2024

Подать заявку можно до 9 сентября включительно

Социальная отраслевая программа поддержки сценаристов «Автор» вновь открыла прием заявок на участие.

Для участия в основном отборе принимаются сценарные заявки без ограничения тематик и жанров. Напомним, что в связи с расширением программы можно подать заявки на создание сценариев не только полнометражных фильмов, но и игровых и анимационных сериалов.

Подать заявку можно до 23:59:59 9 сентября только через новый электронный сервис.

Ознакомиться с подробным перечнем требований к претендентам можно на официальном сайте.

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