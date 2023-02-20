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«На западном фронте без перемен» стал триумфатором BAFTA

Автор: БК

20 февраля 2023

Вручены премии Британской киноакадемии

В Лондоне прошла церемония награждения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. Главную награду получила экранизация романа Э. М. Ремарка НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН режиссера Эдварда Бергера (Netflix). 

Бергер также отмечен как лучший режиссер. Его картина, рассказывающая о событиях Первой мировой войны, помимо этого признана лучшим фильмом не на английском языке и удостоена премий за лучший адаптированный сценарий, операторскую работу, саундтрек и звук.

Лучшим британским фильмом стала картина БАНШИ ИНИШЕРИНА Мартина Макдона. Также Макдона стал обладателем награды за лучший оригинальный сценарий, а снявшиеся в его фильме актеры Барри Кеоган и Керри Кондон получили BAFTA за лучшую мужскую и женскую роли второго плана. Главным британским дебютом объявлена работа Шарлотты Уэллс СОЛНЦЕ МОЕ

Актрисой года по версии BAFTA стала Кейт Бланшетт за роль в фильме ТАР, лучшим актером назван Остин Батлер, сыгравший «Короля рок-н-ролла» в байопике ЭЛВИС База Лурманна.

Награду за лучший документальный фильм получил проект HBO НАВАЛЬНЫЙ режиссера Дэниела Роэра.

ПИНОККИО ГИЛЬЕРМО ДЕЛЬ ТОРО стал обладателем BAFTA как лучший анимационный фильм. Технические премии достались картинам АВАТАР: ПУТЬ ВОДЫ («Визуальные эффекты»), ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ («Монтаж») и ВАВИЛОН («Работа художника-постановщика»).

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