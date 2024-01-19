Представитель BAFTA прокомментировал отсутствие «Барби» в главных номинациях премии

Лента Греты Гервиг осталась без упоминания в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер»

После объявления номинантов на премию BAFTA в сети возникло много вопросов – почему БАРБИ Греты Гервиг, ставшая культурным и кассовым феноменом прошлого года, осталась без упоминания в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер».

Председатель кинокомитета Британской академии кино и телевидения Анна Хиггс подчеркнула в разговоре с Variety, что премия никогда не была предсказуемой.

«Я думаю, что бессмысленно играть в угадайку с членами нашего экспертного совета, которые могут выбрать что угодно – особенно в год, когда конкуренция так сильна», – сказала она.

По словам Хиггс, количество фильмов, участвующих в премии, растет с каждым годом, что делает ее «все более конкурентной и напряженной».

Единственной женщиной-режиссером, получившей упоминание в профессиональной категории, стала Жюстин Трие за драму АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ.

«Мы с самого начала понимаем, что это несправедливая гонка: на каждые три фильма, которые были сняты мужчинами и поданы на рассмотрение BAFTA, приходится только одна картина женщины-режиссера. Так что, присутствие женщины в списке номинантов – это очень хорошо», – заявила Хиггс.

Председатель кинокомитета также отметила и другие положительные моменты – например, четыре из десяти картин, отмеченных в категории «Лучший британский фильм», сняты женщинами (КАК ЗАНИМАТЬСЯ СЕКСОМ, СТАРЫЙ ДУБ, СОЛТБЕРН и ЗАДИРА).

Церемония вручения премии BAFTA пройдет 18 февраля в Лондоне.

Фото: кадр из фильма БАРБИ