Стали известны лауреаты премии BAFTA

Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии BAFTA за 2023 год.

Лучшим фильмом стал ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим британским фильмом – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ Джонатана Глейзера.



Почетный приз BAFTA Fellowship в знак признания «выдающихся достижений в области киноискусства» получила актриса Саманта Мортон.

Ведущим церемонии выступил Дэвид Теннант.

Полный список лауреатов

• Лучший фильм – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучший британский фильм – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

• Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – ЗЕМНАЯ МАМА

• Лучший фильм на иностранном языке – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

• Лучший документальный фильм – 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ

• Лучший анимационный фильм – МАЛЬЧИК И ПТИЦА

• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший оригинальный сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Лучший адаптированный сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

• Лучшая актриса – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Лучший актер – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-мл. (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Лучший кастинг – ОСТАВЛЕННЫЕ

• Лучший монтаж – ОППЕНГЕЙМЕР

• Лучшая работа художника-постановщика – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучшая работа художника по костюмам – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучший грим и прически – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучший звук – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

• Лучшие визуальные эффекты – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• Лучший британский короткометражный анимационный фильм – «Медуза и лобстер» (Yellyfish and Lobster)

• Лучший британский короткометражный фильм – «Крабовый день» (Crab Day)

• Восходящая звезда – Мия Маккенна-Брюс

• Почетный приз BAFTA Fellowship – Саманта Мортон

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР