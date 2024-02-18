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Стали известны лауреаты премии BAFTA

Автор: Илья Кувшинов

18 февраля 2024

Лучшим фильмом стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Британская академия кино и телевидения назвала лауреатов премии BAFTA за 2023 год.

Лучшим фильмом стал ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим британским фильмом – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ Джонатана Глейзера.

Почетный приз BAFTA Fellowship в знак признания «выдающихся достижений в области киноискусства» получила актриса Саманта Мортон. 

Ведущим церемонии выступил Дэвид Теннант.

Полный список лауреатов
• Лучший фильм – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучший британский фильм – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
• Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – ЗЕМНАЯ МАМА
• Лучший фильм на иностранном языке – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
• Лучший документальный фильм – 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ
• Лучший анимационный фильм – МАЛЬЧИК И ПТИЦА
• Лучший режиссер – Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший оригинальный сценарий – Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)
• Лучший адаптированный сценарий – Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)
• Лучшая актриса – Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)
• Лучший актер – Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)
• Лучший актер второго плана – Роберт Дауни-мл. (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший оригинальный саундтрек – Людвиг Горанссон (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучшая операторская работа – Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)
• Лучший кастинг – ОСТАВЛЕННЫЕ
• Лучший монтаж – ОППЕНГЕЙМЕР
• Лучшая работа художника-постановщика – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучшая работа художника по костюмам – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучший грим и прически – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучший звук – ЗОНА ИНТЕРЕСОВ
• Лучшие визуальные эффекты – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ
• Лучший британский короткометражный анимационный фильм – «Медуза и лобстер» (Yellyfish and Lobster)
• Лучший британский короткометражный фильм – «Крабовый день» (Crab Day)
• Восходящая звезда – Мия Маккенна-Брюс
• Почетный приз BAFTA Fellowship – Саманта Мортон

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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