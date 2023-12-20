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BAFTA меняет квалификационные требования для главной награды

Автор: Илья Кувшинов

20 декабря 2023

Новые условия вступят в действие с 2025 года

Британская академия кино- и телевизионных искусств (BAFTA) решила изменить требования для главной награды – теперь картины, претендующие на попадание в категорию «Лучший фильм», должны демонстрироваться в кинотеатрах страны большим количеством сеансов. Об этом сообщает Deadline.

С 2025 года Академия будет рассматривать только те фильмы, которые прокатывались в Великобритании не меньше недели и не менее чем на 50 экранах.

Отмечается, что изменения коснутся, по большей части, проектов стриминговых сервисов и крупных вещательных компаний (вроде Sky), которые все активнее приобретают большие картины.

Согласно текущим правилам, на главную награду BAFTA могут рассматриваться фильмы, имевшие не менее 10 сеансов в день на протяжении недели. Также сообщается, что это не единственное изменение в условиях премии, однако о них будет объявлено следующим летом.

Стоит отметить, что в этом году приз в категории «Лучший фильм» забрал проект Netflix – экранизация романа Э. М. Ремарка НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН режиссера Эдварда Бергера.

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