Стали известны номинанты на премию BAFTA Television Awards
Церемония вручения состоится 12 мая
Британская академия кино и телевидения назвала номинантов на премию BAFTA Television Awards за 2023 год.
Лидером по количеству номинаций стал сериал «Корона», удостоенный восьми упоминаний.
Церемония вручения премии пройдет 12 мая.
Список некоторых номинантов
Лучший драматический сериал
• «Главарь»
• «Золото»
• «Медленные лошади»
• «Счастливая долина»
Лучший комедийный сериал
• «Большие мальчики»
• «Мечтать, будучи черным»
• «Такие смелые девочки»
• «Экстраординарная»
Лучший актер
• Брайан Кокс («Наследники»)
• Стив Куган («Расплата»)
• Кейн Робинсон («Главарь»)
• Тимоти Сполл («Шестая заповедь»)
• Доминик Уэст («Корона»)
• Паапа Эссьеду («Проект "Лазарь"»)
Лучшая актриса
• Хелена Бонем Картер («Нолли»)
• Аньяна Васан («Черное зеркало: Демон 79»)
• Сара Ланкашир («Счастливая долина»)
• Анна Рейд («Шестая заповедь»)
• Белла Рэмси («Одни из нас»)
• Шэрон Хорган («Наилучшие интересы»)
Лучший актер второго плана
• Амит Шах («Счастливая долина»)
• Инна Хардуик («Шестая заповедь»)
• Харрис Дикинсон («Убийство на краю света»)
• Джек Лауден («Медленные лошади»)
• Мэттью Макфэдьен («Наследники»)
• Салим Дау («Корона»)
Лучшая актриса второго плана
• Элизабет Дебики («Корона»)
• Гарриет Уолтер («Наследники»)
• Жасмин Джобсон («Главарь»)
• Лесли Мэнвилл («Корона»)
• Нико Паркер («Одни из нас»)
• Шивон Финнеран («Счастливая долина»)
Лучший международный сериал
• «Грызня»
• «Любовь и смерть»
• «Медведь»
• «Наследники»
• «Одни из нас»
• «Тысяча жизней Бернара Тапи»
Полный список претендентов доступен на официальном сайте премии.
Фото: кадр из сериала «Корона»