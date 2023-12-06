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Warner Bros. готовит спин-офф «Барби» с Райаном Гослингом

Автор: Илья Кувшинов

6 декабря 2023

По информации инсайдеров, актер подписался на участие в проекте еще до выхода фильма Греты Гервиг

Похоже, Марго Робби не лукавила, когда говорила, что продолжения БАРБИ не стоит ждать – инсайдеры утверждают, что Warner Bros. уже давно разрабатывает спин-офф про Кена в исполнении Райана Гослинга.

По информации World of Reel, актер подписался на участие в проекте еще за несколько недель до кинотеатрального релиза ленты о самой известной в мире кукле. Отмечается, что режиссера у грядущей картины пока еще нет.

Режиссер Грета Гервиг и соавтор сценария БАРБИ Ноа Баумбак также коснулись вопроса о возможном спин-оффе про Кена в недавнем интервью CBS – постановщик рассмеялась и заявила, что не может ничего сказать, однако не исключает возможности появления такого фильма.

Инсайдеры полагают, что Гослинг может быть номинирован на «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за свою работу в БАРБИ.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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