«Барби» выйдет в IMAX с дополнительными сценами

Ограниченный недельный прокат фильма начнется с 22 сентября

БАРБИ, уже ставшая самым кассовым фильмом этого года в Северной Америке, получит неделю проката в IMAX-кинотеатрах в Штатах и отдельных странах по всему миру. По сообщению Deadline, старт намечен на 22 сентября.

Зрители не только смогут увидеть ленту Греты Гервиг на самых больших экранах, но и насладиться абсолютно новыми сценами после титров, которые были отобраны лично режиссером.

«Энтузиазм вокруг БАРБИ по всему миру был ошеломляющим и очень трогательным, – сказала Гервиг в официальном заявлении. – Так много поклонников Барби отправились с нами в это удивительное путешествие, и мы не можем не отблагодарить их за поддержку. Мы делали БАРБИ для большого экрана, и для нас большая часть наконец-то представить картину в IMAX, самом большом экране из всех. В качестве особой благодарности всем поклонникам мы решили поделиться дополнительными сценами, которые, как мы надеемся, понравятся зрителям».

Фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом уже заработал $1,3 млрд в мировом прокате. Выход БАРБИ в России в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах запланирован на 9 сентября.

Фото: кадр из фильма БАРБИ