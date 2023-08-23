top banner

Названа дата старта пиратских показов «Барби» в России

Автор: БК

23 августа 2023

Выход фильма в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах запланирован на 9 сентября

Стали известны даты выхода новых зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах.

Среди ближайших релизов – ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ (2 сентября) и БАРБИ (9 сентября). Оба фильма к тому моменту уже выйдут в цифровой прокат в Северной Америке.

Картины будут доступны в озвучке сразу трех разных студий, конкурирующих друг с другом за привлечение «официальных голосов дубляжа» – российских актеров, которые ранее были закреплены студиями за тем или иным актером.

Так, например, голосом Харрисона Форда в версии дубляжа от студии Red Head Sound выступит Владимир Антоник, озвучивавший его в КОРОЛЕВСТВЕ ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА, КОВБОЯХ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ и К-19, а студия Flarrow Films смогла привлечь Станислава Концевича, подарившего свой голос актеру в ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ: ПРОБУЖДЕНИИ СИЛЫ, БЕГЛЕЦЕ, САМОЛЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА и многих других картинах.

Представители студии Red Head Sound сообщили 22 августа, что уже закончили дубляж БАРБИ – в их озвучке приняли участие Татьяна Шитова (Марго Робби), Данил Щебланов (Райан Гослинг), Никита Моисеев (Симу Лю) и Александр Рахленко (Уилл Феррелл).

В числе будущих релизов студии предварительно заявляют такие фильмы, как ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ (11 сентября, Flarrow Films), МЕГ 2: БЕЗДНА (16 сентября, RHS и Flarrow Films), ОППЕНГЕЙМЕР (29 сентября, Hot Voice 41 Studio) и МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (12 октября, RHS и Flarrow Films). Ожидается, что к этим датам картины уже выйдут в цифровом виде за рубежом.

ФОТО: кадр из фильма БАРБИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» продолжает лидировать
Подробнее
БК составил рейтинг 35 самых успешных продюсеров и продюсерских команд 2020–2023 годов
Подробнее
«МегаФон» запускает единую подписку сразу на несколько онлайн-кинотеатров
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Свидетель» вырвался вперед среди всех премьер
Подробнее
Обзор изменения графика релизов на неделе 14–20 августа
Подробнее
Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании международного кинокластера
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Леди Баг и Супер-кот» продолжает лидировать
Подробнее
Кинофестиваль «Короче» объявил победителей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 августа
Подробнее
Amazon начал закрывать сериалы из-за забастовки сценаристов
Подробнее
Hasbro запускает собственное медиаподразделение
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Леди Баг и Супер-кот» вновь в лидерах
Подробнее
«Барби» стал самым успешным фильмом Warner Bros. в США
Подробнее
Правительство РФ реализует программу открытия кинозалов в малых населенных пунктах
Подробнее
Венецианский кинофестиваль все еще может остаться без звезд
Подробнее
В Южной Корее завысили кассовые сборы более чем 300 фильмов
Подробнее
Гильдия сценаристов США призвала к урегулированию стриминговых гигантов
Подробнее
Russian Film Festival пройдет в Индии в третий раз
Подробнее
Касса России: «Леди Баг и Супер-кот: Пробуждение силы» продолжает лидировать
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 24–27 августа 2023 года
Подробнее