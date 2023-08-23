Названа дата старта пиратских показов «Барби» в России

Выход фильма в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах запланирован на 9 сентября

Стали известны даты выхода новых зарубежных картин в рамках предсеансового обслуживания в кинотеатрах.

Среди ближайших релизов – ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ (2 сентября) и БАРБИ (9 сентября). Оба фильма к тому моменту уже выйдут в цифровой прокат в Северной Америке.

Картины будут доступны в озвучке сразу трех разных студий, конкурирующих друг с другом за привлечение «официальных голосов дубляжа» – российских актеров, которые ранее были закреплены студиями за тем или иным актером.

Так, например, голосом Харрисона Форда в версии дубляжа от студии Red Head Sound выступит Владимир Антоник, озвучивавший его в КОРОЛЕВСТВЕ ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА, КОВБОЯХ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ и К-19, а студия Flarrow Films смогла привлечь Станислава Концевича, подарившего свой голос актеру в ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ: ПРОБУЖДЕНИИ СИЛЫ, БЕГЛЕЦЕ, САМОЛЕТЕ ПРЕЗИДЕНТА и многих других картинах.

Представители студии Red Head Sound сообщили 22 августа, что уже закончили дубляж БАРБИ – в их озвучке приняли участие Татьяна Шитова (Марго Робби), Данил Щебланов (Райан Гослинг), Никита Моисеев (Симу Лю) и Александр Рахленко (Уилл Феррелл).

В числе будущих релизов студии предварительно заявляют такие фильмы, как ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ: ПОГРОМ МУТАНТОВ (11 сентября, Flarrow Films), МЕГ 2: БЕЗДНА (16 сентября, RHS и Flarrow Films), ОППЕНГЕЙМЕР (29 сентября, Hot Voice 41 Studio) и МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (12 октября, RHS и Flarrow Films). Ожидается, что к этим датам картины уже выйдут в цифровом виде за рубежом.

ФОТО: кадр из фильма БАРБИ