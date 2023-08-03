«Барби» на подходе к миллиарду

Фильм Греты Гервиг должен войти в клуб миллиардеров уже в это воскресенье

Deadline со ссылкой на инсайдерскую информацию сообщает, что лента Греты Гервиг должна преодолеть миллиардный рубеж в мировом прокате уже в это воскресенье.



В США фильм продолжает чувствовать себя уверенно – аналитики прогнозируют картине падение всего лишь на 41% и $55 млн за третьи выходные. Ожидается, что американские сборы БАРБИ перевалят за $400 млн уже в четверг – это на три дня быстрее, чем подобный результат был достигнут проектами ТОП ГАН: МЭВЕРИК и БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО.



Предполагается, что по итогам проката американский бокс-офис ленты может составить около $600 млн. Мировые же сборы БАРБИ, на данный момент, уже достигли $850 млн.



Фото: кадр из фильма БАРБИ