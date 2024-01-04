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«Барби» не сможет претендовать на «Оскар» за оригинальный сценарий

Автор: Илья Кувшинов

4 января 2024

Сценарий авторства Греты Гервиг и Ноа Баумбака будет рассматриваться, как адаптированный

БАРБИ за авторством Греты Гервиг и Ноа Баумбака не будет рассматриваться на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий» – по сообщению Variety, Академия кинематографических искусств и наук сочла сценарий адаптированным.

Это не первый раз, когда фильмы об уже существующих персонажах идут на «Оскар» как «адаптированные» – в числе прошлых номинантов в данной категории оказывались ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 3, БОРАТ 2, ПЕРЕД ЗАКАТОМ и ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ. Можно предположить, почему Киноакадемия приняла подобное решение – Барби и Кен много лет были куклами Mattel задолго до их дебюта на экране.

Учитывая попадание БАРБИ на «Оскаре» в другую категорию, фаворитами в гонке за лучший оригинальный сценарий теперь называется ОСТАВЛЕННЫЕ Александра Пэйна и ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ Селин Сонг. Работе Гервиг и Баумбака, в свою очередь, придется, вероятнее всего, столкнуться с ОППЕНГЕЙМЕРОМ Кристофера Нолана, БЕДНЫМИ-НЕСЧАСТНЫМИ Тони Макнамары и УБИЙЦАМИ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Эрика Рота и Мартина Скорсезе.

Стоит отметить, что Гильдия сценаристов США (WGA) ранее признала сценарий оригинальным, и эта же классификация сохранится и на предстоящей церемонии вручения премии WGA. Тем не менее, из-за прошлогодних забастовок мероприятие было перенесено на апрель и теперь не имеет особого значения для грядущей оскаровской гонки.

Фото: кадр из фильма БАРБИ

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