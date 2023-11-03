Премия Гильдии сценаристов США перенесена на более поздний срок

Теперь церемония награждения пройдет после оскаровской гонки

Гильдия сценаристов США (WGA) приняла решение перенести свою церемонию вручения наград на более позднюю дату – теперь она пройдет 14 апреля 2024 года, больше чем через месяц после «Оскара». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Профсоюз утверждает, что это было сделано для того, чтобы дать членам гильдии больше времени на подачу заявок после недавно завершившейся забастовки против Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP).

Премия WGA лишь косвенно является частью наградного сезона – в отличие от других гильдий, их наград могут удостоиться только проекты, соответствующие критериям профсоюза. Так или иначе, сам факт переноса еще больше снижает шанс для традиционного студийного лоббирования в рамках оскаровской гонки.

Также любопытно, что номинанты на премию Гильдии сценаристов США не будут объявлены до 21 февраля – а это уже почти месяц после того, как будут названы номинанты на премию Киноакадемии.

Напомним, что в прошлом году церемония профсоюза прошла за неделю до «Оскара»: фильмы ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ и ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ получили соответствующие награды WGA за оригинальный и адаптированный сценарий, а позднее обе этих картины удостоились и аналогичных премий Киноакадемии.

Фото: официальный сайт премии