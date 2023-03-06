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Гильдия сценаристов США назвала лауреатов своей премии

Автор: Кирилл Шамсутдинов

6 марта 2023

У авторов фильма «Всë везде и сразу» главный приз

В США прошла церемония вручения призов Гильдии американских сценаристов. Главную награду в номинации «Оригинальный сценарий» забрал дуэт Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта, создателей комедии ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ

Победителями премии стали:

Оригинальный сценарий:
ВСЁ ВЕЗДЕ И СРАЗУ, Дэниел Кван и Дэниел Шайнерт

Адаптированный сценарий:
ГОВОРЯТ ЖЕНЩИНЫ, Сара Полли, основано на книге Мириам Тейвз

Драматический сериал:
«Разделение», Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кэри Дрэйк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуянг Моэнч, Аманда Овертон

Комедийный сериал:
«Медведь», Кэрен Джозеф Эдкок, Джоанна Кало, Рене Губе, Софья Левитски-Вайтц, Алекс О’Киф, Катрин Схетина, Кристофер Сторер

Новый сериал:
«Разделение», Крис Блэк, Эндрю Колвилл, Кэри Дрэйк, Дэн Эриксон, Марк Фридман, Хелен Ли, Анна Оуянг Моэнч, Аманда Овертон

Мини-сериал:
«Белый лотос», Майк Уайт

Телефильм:
«Общество Онор», Дэвид А. Гудман

Эпизод драмы:
«Plan and Execution», «Лучше звоните Солу», Томас Шнауз

Эпизод комедии:
«The One, The Only», «Хитрости», Лючия Аниелло, Пол В. Даунс, Джен Статски

Премия Гильдии сценаристов — последняя кинонаграда, которую объединения американских кинематографистов вручают перед «Оскаром». Церемония вручения призов Американской академии кинематографических искусств и наук за заслуги в области кинематографа за 2022 год состоится 12 марта 2023 года.

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