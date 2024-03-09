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Warner Bros. хочет сделать сиквел «Барби» с Гретой Гервиг

Автор: Илья Кувшинов

9 марта 2024

Об этом заявила глава киноподразделения студии Памела Эбди

Накануне церемонии вручения премии «Оскар» руководитель киноподразделения студии Warner Bros. Памела Эбди дала интервью BBC, где заявила, что надеется сделать продолжение БАРБИ вместе с Гретой Гервиг.

По ее словам, стороны «регулярно обсуждают» возможный сиквел картины, которая «зажгла сердца зрителей по всему миру».

Издание также отмечает, что сама Гервиг, написавшая сценарий оригинального фильма вместе со своим мужем – режиссером Ноа Баумбаком, ранее заявила, что не против снять продолжение, если ей удастся найти правильную идею для истории.

Напомним, что БАРБИ номинирована на восемь премий Киноакадемии, включая упоминание в категории «Лучший фильм». Сама лента заработала в мировом прокате больше $1,45 млрд.

Фото: кадр со съемок фильма БАРБИ

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