Около трети российских кинотеатров показывает «Бэтмена»

Показы проводят кинопоказчики, успевшие заключить лицензионные контракты и получившие DCP-копии

Управляющий партнер киносети «Синема 5» (работает под брендами «Синема 5», Zoomcinema, «Киносфера», «Балтика», «Мадагаскар», «С9»), член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков сообщил «Ведомостям», что БЭТМЕНА показывают кинотеатры, имеющие для этого юридическую и техническую возможность. «Это те кинотеатры и киносети, которые до 2 марта, когда Warner Bros. объявила о решении отменить премьеру БЭТМЕНА, имели на руках лицензионные контракты и успели заключить с российским офисом Universal Pictures дополнительное соглашение. А также получили на свои серверы DCP», – рассказал Воронков. По его словам, речь идет о трети от общего числа кинотеатров в стране.

Минкультуры выдало прокатное удостоверение БЭТМЕНУ 25 февраля. После начала СВО компания Universal приостановила деятельность на территории РФ и отменила показ картины. Кинотеатры не выпускали в прокат фильм из-за того, что не было неясно, как вести расчет с правообладателем за показ проекта. Указ президента от 27 мая, по словам Воронкова, ввел новый порядок платежей для правообладателей из недружественных стран через спецсчет «О» в уполномоченном банке и снял этот вопрос. «Мы направили Warner Bros. и в российский офис UPI запрос на открытие счета. Если не ответят, счет будет открыт на UPI, и туда будут перечисляться деньги за показ. Размер – в соответствии с условиями договора, то есть, как правило, 50% от кассовых сборов», – объяснил Воронков.

После приостановки деятельности Universal российские кинотеатры не получили никаких официальных документов. По условиям лицензионных соглашений односторонний отказ правообладателя при отсутствии каких-либо нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Таким образом лицензионные соглашения были частично исполнены кинотеатрами (в части рекламы фильма) и не были аннулированы в части публичного показа фильма, говорится в сообщении АВК.

По словам директора Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимира Энтина, юридически кинотеатры действительно могут показывать БЭТМЕНА без правовых последствий. «У кинотеатров, как они говорят, была сложность с расчетами по контрактам. Связана она была с отключением платежных систем и SWIFT в России. Это было в некотором смысле препятствием: невыплата вознаграждения могла трактоваться как нарушение контрактных обязательств. Указ президента снял этот барьер. И если до 2 марта все документы для легального проката кинофильма и DCP кинотеатрами были получены, то с юридической и фактической точки вопросов тут больше быть не может», – поясняет Энтин.

Вместе с тем как раз с DCP все оказалось не так просто. «Невозможно получить DCP до 2 марта и показывать фильм. Срок показа в каждом зале регулируется ключами, которые в данном случае даже не выпускались. Без ключей демонстрация копии невозможна технически, – говорит букер одного из кинотеатров на условиях анонимности. – Воровство, как его ни называй, для меня абсолютно неприемлемо. Контент рассылали торрентом. Не берусь утверждать, что там внутри и откуда, но в любом случае это не авторизованная правообладателем копия, демонстрация которой идет в нарушение бесчисленного количества норм права».

Как бы то ни было случай с БЭТМЕНОМ остается единичным и не поддающимся тиражированию, поскольку остальные долгожданные голливудские релизы – ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ, МОРБИУС, ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА, ТОП ГАН: МЭВЕРИК прокатного удостоверения не получали.