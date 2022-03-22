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«Бэтмен» по сборам в СНГ уверенно обошел «Чудо-женщину» и «Лигу справедливости»

Автор: БК

22 марта 2022

Пока что сборы кинокомикса на 22% отстают от результата «Джокера»

По данным компании Comscore, кинокомикс БЭТМЕН Мэтта Ривза за три прокатных уикенда на территории СНГ (а именно в Армении, Грузии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Молдове и Азербайджане) собрал 150 млн рублей. 

Проект уже превзошел итоговые результаты в СНГ других супергеройских релизов DC и Warner Bros. – ЛИГУ СПРАВЕДЛИВОСТИ на 108% (тотал — 72,3 млн рублей) и ЧУДО-ЖЕНЩИНУ на 346% (тотал — 33,753 млн рублей). При этом касса боевика пока отстает от финальных сборов ДЖОКЕРА на 22% – итоговый результат этого релиза в СНГ (без учета России), по данным Comscore, составляет 192 млн рублей.

Также касса нового БЭТМЕНА пока значительно отстает от сборов кинокомиксов Sony, вышедших в прокат в СНГ 2021 году: по данным прокатчика, фильмы ВЕНОМ 2 и ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ заработали соответственно 285 млн и 522 млн рублей.

БЭТМЕН с Робертом Паттинсоном в главной роли стартовал в прокате в СНГ 2 марта. На этот же день была запланирована и российская премьера, однако из-за ситуации на Украине компания Warner Bros. отменила выход проекта за день до начала проката. 

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