Тимур Бекмамбетов продал российское юрлицо киностудии Bazelevs

Новыми владельцами компании стали Лала Рустамова и Тимур Асадов

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов продал российское подразделение кинокомпании Bazelevs ее генпродюсеру Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову. Сделка прошла на коммерческой основе. «Деньги, которые обеспечили эту сделку, — это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката ЕЛОК 9 и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав», — отметила Рустамова. Точная сумма соглашения неизвестна.

Сделка относится только к российскому юрлицу Bazelevs, у которого сохраняются права на русскоязычный контент. По словам Рустамовой, у нее и Асадова в компании будут равные доли — 50 на 50%. В качестве гендиректора выступит Тимур Асадов, должность генпродюсера за собой сохраняет Лала Рустамова.

При этом американский продакшен за собой сохраняет Бекмамбетов. Из российского бизнеса основатель киностудии полностью вышел, в настоящий момент компания работает с Бекмамбетовым «как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом ХОДЖА НАСРЕДДИН». В 2023 году либо одна из компаний, либо обе изменят названия и проведут ребрендинг.

Как отмечает Рустамова, решение о продаже Вazelevs в России назрело «несколько лет назад» и было связано с желанием Бекмамбетова отойти от операционного управления и сконцентрироваться на творческих аспектах работы — режиссуре и сценарном деле. Решение о продаже компании ее продюсерам было принято на основе проката продолжения ЕЛОК: фильм собрал свыше 370 млн рублей.