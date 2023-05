Beat Film Festival объявил даты проведения и международную программу

Фестиваль документального кино о новой культуре состоится в июне

XIV Beat Film Festival 2023 объявил о том, что пройдет с 7 по 18 июня на московских площадках и онлайн, на «Кинопоиске». Фестиваль сохраняет российскую прописку и одновременно остается частью мирового киноконтекста: на нем можно будет увидеть и обсудить свежие документальные хиты главных американских и европейских смотров. В международную программу Beat Film Festival вошли 15 фильмов из Британии, Франции, Швейцарии, Германии, Швеции и США, в том числе картины об Альфреде Хичкоке, детройтском техно и художнике, создавшем графику для Apple Watch. Кроме того, на фестивале будут представлены лучшие фильмы Beat Film Festival прошлых лет, среди них — ААЛТО, СТУДИЯ 54 и РЕЙВ В ИРАНЕ.

Международная программа Beat Film Festival позволяет посмотреть на современную культуру под разными углами и найти в ней своих героев — тех, чьи истории вдохновляют, помогают преодолевать страхи и оставаться верным своим принципам.

В подборку «Камера, мотор» вошли фильмы о режиссерах-визионерах и новаторстве в кино. Свежая работа известного документалиста Марка Казинса МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК — это остроумное воскрешение мастера саспенса: Хичкок собственной персоной обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сегодня. ЛИНЧ/OЗ исследует вселенную Дэвида Линча, взяв за точку отсчета его любимый фильм — классическую голливудскую киносказку ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ОЗ.

Под тэгом «Музыка и звук» собраны фильмы о героях и вехах музыкальной культуры и звуковом ландшафте в целом. И ДАЛ ИМ БОГ ДРАМ-МАШИНУ говорит об эволюции техно голосами тех, кто его создал: о драм-машинах, сай-фай-звуке и первых техно-вечеринках рассказывают отцы жанра, детройтские музыканты и продюсеры Деррик Мэй, Хуан Аткинс, Блейк Бакстер и другие.

REVIVAL 69: ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ — это безумная история «второго Вудстока», фестиваля Rock and Roll Revival с участием The Doors и Джона Леннона, который прошёл в Канаде в 1969 году и стал для промоутеров одновременно и ночным кошмаром, и величайшим триумфом. THE ZOMBIES: ОДЕРЖИМЫЕ МЕЧТОЙ — гимн самой изысканной британской рок-группе 60-х, снятый племянником Копполы Робертом Шварцманом. Захватывающий иммерсивный эксперимент 32 ЗВУКА призван изменить представление о том, как мы слышим и слушаем.

Среди героев международной программы Beat Film Festival есть художники разных поколений — фильмы о них объединяет тэг «Я так вижу». ДЖЕФФ МАКФЕТРИДЖ РИСУЕТ ЖИЗНЬ рассказывает о пути лос-анджелесского дизайнера и художника, прославившегося графикой для Apple Watch и титрами для фильмов Софии Копполы и Спайка Джонзи. Фильм НАМ ДЖУН ПАЙК: ЛУНА — ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР посвящен пионеру видеоарта и соратнику Джона Кейджа, который проложил дорогу языку современных медиа и цифровой культуре, а КОБРА: АВТОПОРТРЕТ УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА — звезде современного бразильского стрит-арта. СНЫ ОТЕЛЯ «ЧЕЛСИ» — эфемерная драма о последних обитателях знаменитого приюта нью-йоркской богемы, которые помнят времена, когда в соседних номерах гостили Энди Уорхол и Патти Смит.

Среди фильмов с тэгом «Меняя реальность» о трансформациях и новых тенденциях в обществе — последняя работа одной из самых талантливых молодых американских документалисток Пенни Лэйн ПРИЗНАНИЯ ДОБРОЙ САМАРИТЯНКИ. Это сатирическое высказывание о том, легко ли быть добрым в современном мире, построенное вокруг поступка самой Лэйн, которая решила пожертвовать свою почку незнакомому человеку. Героиня картины МОДА С ЧИСТОГО ЛИСТА, дизайнер модной британской марки Mother of Pearl Эми Пауни, отправляется в долгое путешествие, чтобы выпустить максимально экологичную коллекцию и попытаться изменить фэшн-индустрию собственным примером. Темой фильма БОЛЬШЕ СВЕТА тоже стал поиск утраченной связи с природой: он показывает удивительно близкие отношения, которые возникают между комнатными растениями и их владельцами.

Программа Best of Beat состоит из зрительских хитов прошлых лет. Это фильмы о великом финском архитекторе Алваре Аалто (ААЛТО), главном нью-йоркском клубе эпохи диско (СТУДИЯ 54), пионере электронной революции Лоране Гарнье (ЛОРАН ГАРНЬЕ: ЭЛЕКТРОШОК), распорядителях ночной жизни Берлина (БЕРЛИНСКИЙ ФЕЙСКОНТРОЛЬЩИК), подпольных вечеринках в одной из самых репрессивных стран мира (РЕЙВ В ИРАНЕ) и истории бегового движения (БЕГ — ЭТО СВОБОДА).

Фестивальные показы и события пройдут в главных кинотеатрах Москвы и на других знаковых городских площадках. Среди них Каро.Арт киноцентр «Октябрь», «Художественный», «Гараж», ГЭС-2, «Иллюзион», Mutabor, Плюс Дача, «Центр Зотов», «Пионер», Дом творчества Переделкино.

Фестиваль также пройдет в онлайн-формате: в дни Beat Film Festival на «Кинопоиске» можно будет увидеть фильмы МЕНЯ ЗОВУТ АЛЬФРЕД ХИЧКОК, ЛИНЧ/OЗ, НАМ ДЖУН ПАЙК: ЛУНА — ПЕРВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР, И ДАЛ ИМ БОГ ДРАМ-МАШИНУ, THE ZOMBIES: ОДЕРЖИМЫЕ МЕЧТОЙ, КОБРА: АВТОПОРТРЕТ УЛИЧНОГО ХУДОЖНИКА, БОЛЬШЕ СВЕТА, РАЙ.

Полная программа Beat Film Festival, в том числе фильмы-участники Национального конкурса, будет объявлена чуть позже. Узнать больше о фильмах и заранее купить билеты на показы можно на сайте.