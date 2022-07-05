Beat Film Festival объявил победителей национального конкурса

В этом году в смотре участвовали 14 фильмов

Стали известны победители Национального конкурса Beat Film Festival. На минувшем смотре в конкурсе участвовали 14 фильмов, также 4 проекта были показаны вне конкурса. Фестиваль проходил с 19 июня по 3 июля.

Победители:

• Гран-при — фильм Руслана Федотова КУДА МЫ ЕДЕМ?

• Специальное упоминание жюри — фильмы ПРО СНЕГ Александра Клямкина, ВЫХОД Максима и Евгении Арбугаевых, ПРОМЕТЕЙ. ПОЭМА КАЗАНСКОГО ОГНЯ Дидара Оразова

• Специальный приз от агентства Eastwood Agency — фильм ДИКОГО КАЙФ Маргариты Захаровой

Работы из Национального конкурса и другие фильмы из программы фестиваля будут доступны на Кинопоиске до 14 июля.

В жюри национального конкурса 2022 года вошли режиссер Ладо Кватания, креативный продюсер Майя Кузина и сценаристка Юля Гулян. Общий призовой фонд составит 300 тысяч рублей, включая спецприз размером 150 тысяч. Денежные призы за Гран-при и специальное упоминание жюри составляют 100 тысяч и 50 тысяч рублей. Также агентство Eastwood Agency выберет фильм, которому поможет с международным фестивальным продвижением.