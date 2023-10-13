Тимур Бекмамбетов работает над фильмом про искусственный интеллект

Режиссер рассказал об этом в рамках цифрового форума Digital Bridge в Астане

Тимур Бекмамбетов принял участие в цифровом форуме Digital Bridge в Астане, где рассказал о том, что готовит картину про искусственный интеллект. Об этом сообщает ТАСС.

«Я делаю фильм про то, как искусственный интеллект впервые стал судить людей. Интересно, что меня консультирует в том числе и Министерство цифровизации Казахстана», – заявил режиссер.

Бекмамбетов также отметил, что использует нейросети в производстве кино- и анимационных проектов – в том числе в написании сценариев и создании образов. «Я думаю, что искусственный интеллект нами создан, это наше детище. И если мы его воспитаем достойно, то он будет нам помогать», – подчеркнул он.

В данный момент постановщик работает над мультфильмом ХОДЖА НАСРЕДДИН, который делается совместно с несколькими странами.

Фото: кадр со съемок фильма ОСОБО ОПАСЕН