Тимур Бекмамбетов снимет фантастический триллер с Крисом Праттом

Съемки «Милосердия» начнутся уже этой весной

Тимур Бекмамбетов готовит новый голливудский проект. По сообщению Deadline, уже этой весной режиссер приступит к съемкам научно-фантастического триллера МИЛОСЕРДИЕ с Крисом Праттом в главной роли.

Действие грядущей картины, сценарий которой написал Марко Ван Белль (АРТУР И МЕРЛИН), разворачивается в недалеком будущем, где очень сильно выросла преступность. В центре повествования окажется детектив, который обвиняется в жестоком преступлении и вынужден доказывать свою невиновность.

Продюсером МИЛОСЕРДИЯ выступит Чарльз Ровен, недавно получивший вторую номинацию на «Оскар» за ОППЕНГЕЙМЕРА Кристофера Нолана, и его Atlas Entertainment, а также SVP Роберта Амидона, Маджид Нассиф и компания самого Бекмамбетова.

Научно-фантастический триллер станет первым фильмом в линейке проектов Amazon MGM Studios, которые студия готовит для кинотеатрального проката.

Напомним, что Пратт и Бекмамбетов уже работали вместе над кинокомиксом ОСОБО ОПАСЕН, который в 2008 году стал голливудским дебютом для постановщика.

Фото: кадр со съемок фильма ОСОБО ОПАСЕН