Тимур Бекмамбетов снимет Алана Ричсона в боевике о Детройте

Проект «Motor city» представят на кинорынке в Каннах

Актер Алан Ричсон, звезда сериала «Джек Ричер», назначен на главную роль в боевике MOTOR CITY, который снимает режиссер Тимур Бекмамбетов. Об этом сообщает Variety.

Ричсон сыграет жителя Детройта по имени Джон Миллер. Освободившись из тюрьмы, он готовится мстить тем, кто его подставил. Согласно заявлению, фильм, будет «отличаться захватывающим визуальным повествованием с потрясающе поставленными и стильными экшн-сценами».

Продюсерами проекта стали Грег Сильверман и Джон Берг (Stampede Ventures). Они называют Бекмамбетова «великим визионером, одним из самых удивительных новаторов нашего времени». Сценаристы — Клифф Робертс и Чад Сент-Джон.

Кинокомпания Black Bear Intl. представит фильм международным покупателям на предстоящем каннском кинорынке Marché du Film. Права на внутренний прокат распространяет WME Independent совместно с Stampede Ventures.

Сериал «Джек Ричер» с Аланом Ричсоном является первым тайтлом Prime Video, занявшим первое место в рейтинге Nielsen SVOD. Это один из самых популярных оригинальных проектов Prime Video, он входит в пятерку самых востребованных сериалов в США и во всем мире.

В ближайшее время Ричсона можно будет увидеть в блокбастере ФОРСАЖ 10 и драме Lionsgate ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ с Хилари Суонк. Кроме того, недавно Black Bear Intl. завершила производство фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКОЙ ВОЙНЫ режиссера Гая Ричи с участием актера.

MOTOR CITY знаменует собой долгожданное возвращение Бекмамбетова в жанр боевиков. В США российско-казахстанский режиссер и продюсер наиболее известен как автор экранизации комиксов Марка Миллара ОСОБО ОПАСЕН (2008), в котором снялись Анджелина Джоли и Морган Фриман. Фильм собрал $342 млн долларов и стал одним из самых успешных фильмов года.

Саундтрек к фильму напишет двенадцатикратный обладатель премии «Грэмми» и уроженец Детройта Джек Уайт (экс- White Stripes).

«У нас есть невероятный сценарий, который переносит нас в ужасно темный мир. Я очень рад воплотить эту историю в жизнь на большом экране. С помощью нашего замечательного актерского состава и талантливой съемочной группы мы готовы создать потрясающее кинематографическое зрелище», — заявил Бекмамбетов.