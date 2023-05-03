top banner

Белгородская область поддержит кинотеатры рублем

Автор: Кирилл Шамсутдинов

3 мая 2023

Губернатор согласен с тем, что «показывать нечего»

2 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков выслушал доклад местного бизнес-омбудсмена Вадима Епанчинцева, который сообщил, что кинотеатры в регионе «при смерти». Губернатор согласился с тем, что белгородские кинотеатры сейчас переживают не лучшее время. Из-за отсутствия в прокате зарубежных фильмов посещаемость резко сократилась, поэтому кинотеатрам нужна поддержка. Об этом сообщает региональный портал bel.ru.

«Главная проблема кинотеатров — то, что зарубежный прокат практически невозможен. Все встало. Нечего смотреть. Люди практически не идут, за исключением Нового года и ЧЕБУРАШКИ», — добавил глава региона.

По итогам совещания правительства области и представителей бизнеса белгородским коммерческим кинотеатрам выделят 30 млн рублей. Эти средства должны будут пойти на компенсацию прокатной платы по лицензионным договорам за 2022 год. 

Субсидия кинотеатрамот региона — почти исключительный случай для кинотеатральной индустрии с начала кризиса. До сегодняшнего дня показчикам помогли только Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область. Федеральная власть последовательно отказывает кинотеатрам в помощи, хотя впервые за субсидиями они обратились еще в мае 2022 года. Индустрия попросила у вице-премьбера Татьяны Голиковой ассигнования в размере 6,5 млрд рублей, однако обоснование просьбы показчиков не удовлетворило исполнительную власть.

В апреле стало известно о том, что после ухода западных кинокомпаний и кинотеатральная выручка по итогам 2022 года упала почти в два раза. 28 апреля советник президента РФ по культуре, глава Фонда кино Владимир Толстой заявил, что в настоящее время поддержка кинотеатров не требуется, а их кассовые сборы превышают допандемийный уровень.

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Компания Disney представила свои проекты на CinemaCon-2023
Подробнее
Start рассказал о новинках мая
Подробнее
Касса четверга: «Вызов» по-прежнему первый
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Вызов» уверенно продолжает лидировать
Подробнее
Кинофестиваль «Пример интонации» впервые в России покажет «Сказку» Александра Сокурова
Подробнее
GfK: Почти половина жителей городов в России пользуется подпиской на онлайн-кинотеатры
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Вызов» продолжает лидировать
Подробнее
Новинки онлайн-кинотеатра KION в мае
Подробнее
Онлайн-кинотеатр more.tv представил премьеры мая
Подробнее
Российские кинотеатральные сети получили многомиллиардные убытки в 2022 году
Подробнее
Завершил работу 45-й Московский международный кинофестиваль
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Яга» против «Кощеев»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 апреля
Подробнее
Universal провела презентацию на CinemaCon-2023
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе с 24 по 30 апреля
Подробнее
Майские кинопремьеры Wink
Подробнее
Новинки мая в библиотеке онлайн-кинотеатра Okko
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Юра дворник»
Подробнее
Netflix опубликовал отчет об инклюзивности в своих проектах
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 мая 2023 года
Подробнее