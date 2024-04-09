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Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала лауреатов

Автор: БК

9 апреля 2024

Главный приз получил Роберт Саруханян за фильм «Кентавр»

Стали известны лауреаты XX-й ежегодной премии киноизобразительного искусства «Белый квадрат».

Главный приз за лучшую операторскую работу в полнометражном художественном фильме 2023 года достался Роберту Саруханяну (КЕНТАВР).

Награду за лучшую операторскую работу в сериале – такой приз вручался впервые за двадцатилетнюю историю «Белого квадрата» – получил Юрий Никогосов («Актрисы»).

Почетного приза за вклад в операторское искусство был удостоен Юрий Невский. В числе его проектов – ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ Владимира Меньшова, ЗВЕЗДА Николая Лебедева, ОБЛАКО-РАЙ и ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ Николая Досталя, ОХОТА НА ЛИС Вадима Абдрашитова и многие другие картины. С 1995 года Невский руководит мастерской на операторском факультете ВГИКа.

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