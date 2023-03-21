Объявлены номинанты на премию «Белый квадрат»

Среди них создатели «Сердца Пармы» и «Жанны»

11 апреля 2023 года в московском электротеатре «Станиславский» состоится XIX Церемония вручения премии кинооператорского искусства «Белый квадрат». Она основана Гильдией кинооператоров Союза кинематографистов России в 2004 году при участии Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Российского фонда культуры, Москино, Фонда кино и кинокомпании «Альянс» при поддержке Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Номинанты :

– Морад АБДЕЛЬ-ФАТТАХ за фильм ОДНАЖДЫ В ПУСТЫНЕ, (реж. А. Кравчук);

– Сергей АСТАХОВ за фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ, (реж. А. Мегердичев);

– Максим ОСАДЧИЙ за фильм ЖАННА, (реж. К. Статский);

– Денис ФИРСТОВ за фильм КАЗНЬ, (реж. Л. Кватания);

– Максим ШИНКОРЕНКО за фильм ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН; (реж. А. Пиманов, Е. Побединская).

В жюри премии вошли Сергей Мачильский, Денис Аларкон-Рамирес, Федор Бондарчук, Петр Горшенин, Алена Званцова, Всеволод Коршунов и Эдуард Мошкович.