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72-й Берлинский кинофестиваль объявил конкурсную программу

Автор: Виолетта Палий, Никита Никитин

19 января 2022

Также в параллельных секциях заявлены российские проекты

Берлинский кинофестиваль объявил участников конкурсной программы. Всего отобрано 18 фильмов из 15 стран. 72-й международный смотр в Берлине пройдет в очном формате с 10 по 20 февраля. 

Список участников основного конкурса:

A E I OU - DAS SCHNELLE ALPHABET DER LIEBE (реж. Николетт Кребиц)
ALCARRAS (реж. Карла Симон)
AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (реж. Клер Дени)
RIMINI (реж. Ульрих Зайдль)
CALL JANE (реж. Филлис Наж)
DRII WINTER (реж. Михаэль Кох)
EVERYTHING WILL BE OK (реж. Рити Панх)
• LA LIGNE (реж. Урсула Майер)
• LEONORA ADDIO (реж. Паоло Тавиани)
LES PASSANGERS DE LA NUIT (реж. Микаэль Херс)
NANA (реж. Камила Андини)
PETER VON KANT (реж. Франсуа Озон)
RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH (реж. Андреас Дрезен)
ROBE OF GEMS (реж. Наталия Лопес Галлардо)
SO-SEOL-GA-UI YEONG-HWA (реж. Хон Сан-су)
UN ANO, UNA NOCHE (реж. Исаки Лакуэста)
• UN ÉTÉ COMME ÇA (реж. Дени Коте)
YIN RU CHEN YAN (реж. Ли Жуйцзюнь)

Вчера также были объявлена вторая по значимости программу Берлинского фестиваля «Панорама». В данную секцию вошли две остросоциальные драмы, снятые при участии российских кинематографистов. 

ПРОДУКТЫ 24 – картина Михаила Бородина производства компании «Метрафильмс». Продюсеры – Артем Васильев, Алес Павлин, Андрей Штритоф, Дилой Гулун. Фильм рассказывает о нелегкой судьбе мигрантов, работающих в продуктовом магазине на окраине Москвы. 

Казахстанский фильм БАКЫТ (СЧАСТЬЕ) снят режиссером Аскаром Узабаевым под руководством продюсера Баян Максаткызы. Картина касается вопросов домашнего насилия. Трое главных героя – муж, жена и их взрослая дочь. С российской стороны сопродюсером выступает Aннa Кaчко. 

Чуть ранее в другую параллельную программу Берлинале под названием Generation 14+ пошла мелодрама Юлии Трофимовой СТРАНА САША. По сюжету фильма 17-летний парень Саша не может определиться, куда поступать, и избегает отношений с девушками. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом, бросившего его в раннем детстве, заставляют его повзрослеть. В фильме снялись молодые актеры Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев и другие. Продюсеры картины – Катерина Михайлова и Константин Фам. 

В программе Generation 14+ также есть еще один казахстанский фильм. СХЕМА Фархата Шарипова недавно был представлен российским профессионалам отрасли в рамках МФ «Российский кинобизнес».

Фильм БРАТ ВО ВСЕМ Александра Золотухина, который вошел в программу Encounters 72-го Берлинского кинофестиваля. Роли в проекте исполнили Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков и Егор Кутушов. Производство — Proline Film. БРАТ ВО ВСЕМ расскажет современную историю о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных лётчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты – покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелёгким выбором, от которого зависит их собственная судьба.

 

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