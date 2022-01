72-й Берлинский кинофестиваль объявил конкурсную программу

Также в параллельных секциях заявлены российские проекты

Берлинский кинофестиваль объявил участников конкурсной программы. Всего отобрано 18 фильмов из 15 стран. 72-й международный смотр в Берлине пройдет в очном формате с 10 по 20 февраля.

Список участников основного конкурса:

• A E I OU - DAS SCHNELLE ALPHABET DER LIEBE (реж. Николетт Кребиц)

• ALCARRAS (реж. Карла Симон)

• AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT (реж. Клер Дени)

• RIMINI (реж. Ульрих Зайдль)

• CALL JANE (реж. Филлис Наж)

• DRII WINTER (реж. Михаэль Кох)

• EVERYTHING WILL BE OK (реж. Рити Панх)

• LA LIGNE (реж. Урсула Майер)

• LEONORA ADDIO (реж. Паоло Тавиани)

• LES PASSANGERS DE LA NUIT (реж. Микаэль Херс)

• NANA (реж. Камила Андини)

• PETER VON KANT (реж. Франсуа Озон)

• RABIYE KURNAZ GEGEN GEORGE W. BUSH (реж. Андреас Дрезен)

• ROBE OF GEMS (реж. Наталия Лопес Галлардо)

• SO-SEOL-GA-UI YEONG-HWA (реж. Хон Сан-су)

• UN ANO, UNA NOCHE (реж. Исаки Лакуэста)

• UN ÉTÉ COMME ÇA (реж. Дени Коте)

• YIN RU CHEN YAN (реж. Ли Жуйцзюнь)

Вчера также были объявлена вторая по значимости программу Берлинского фестиваля «Панорама». В данную секцию вошли две остросоциальные драмы, снятые при участии российских кинематографистов.

ПРОДУКТЫ 24 – картина Михаила Бородина производства компании «Метрафильмс». Продюсеры – Артем Васильев, Алес Павлин, Андрей Штритоф, Дилой Гулун. Фильм рассказывает о нелегкой судьбе мигрантов, работающих в продуктовом магазине на окраине Москвы.

Казахстанский фильм БАКЫТ (СЧАСТЬЕ) снят режиссером Аскаром Узабаевым под руководством продюсера Баян Максаткызы. Картина касается вопросов домашнего насилия. Трое главных героя – муж, жена и их взрослая дочь. С российской стороны сопродюсером выступает Aннa Кaчко.

Чуть ранее в другую параллельную программу Берлинале под названием Generation 14+ пошла мелодрама Юлии Трофимовой СТРАНА САША. По сюжету фильма 17-летний парень Саша не может определиться, куда поступать, и избегает отношений с девушками. Но знакомство с необычной девушкой Женей и встреча с отцом, бросившего его в раннем детстве, заставляют его повзрослеть. В фильме снялись молодые актеры Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Евгения Громова, Дмитрий Ендальцев и другие. Продюсеры картины – Катерина Михайлова и Константин Фам.

В программе Generation 14+ также есть еще один казахстанский фильм. СХЕМА Фархата Шарипова недавно был представлен российским профессионалам отрасли в рамках МФ «Российский кинобизнес».

Фильм БРАТ ВО ВСЕМ Александра Золотухина, который вошел в программу Encounters 72-го Берлинского кинофестиваля. Роли в проекте исполнили Николай Журавлев, Сергей Журавлев, Александра Шевырева, Михаил Клабуков и Егор Кутушов. Производство — Proline Film. БРАТ ВО ВСЕМ расскажет современную историю о взрослении двух братьев-близнецов, которые изучают сложную и опасную профессию военных лётчиков. С самого детства они постоянно рядом. Вместе радуются и огорчаются, преодолевают трудности и невзгоды. Но теперь братья понимают, что своей огромной любовью, заботой и привязанностью мешают друг другу достичь общей мечты – покорить небо. В итоге каждый из них оказывается перед нелёгким выбором, от которого зависит их собственная судьба.