Берлинале начал объявлять программу грядущего фестиваля

В секции Berlinale Classics состоится премьера отреставрированной версии комедии «Дочери Колхизела»

Берлинский кинофестиваль приступил к объявлению программы грядущего смотра – первым участником секции Berlinale Classics, где демонстрируются отреставрированные версии классических картин, станет лента Эрнста Любича ДОЧЕРИ КОЛХИЗЕЛА.

Комедия, которая вышла на экраны в 1920 году, рассказывает о трактирщике, который хочет выдать замуж двух своих дочерей – красотку Гретель и сварливую Лизель.

Отмечается, что после премьеры фильм был слегка перемонтирован, чтобы обойти требования берлинских цензоров о пригодности для молодежи. Так как оригинальный негатив был утерян, для цифровой реставрации ленты в 4K использовались три разные копии из Датского киноинститута и Федерального архива Германии – специалистам удалось не только восстановить исходный монтаж, но и цветовое тонирование.

Показ немого фильма на Берлинале будет сопровождаться новой музыкой композитора Леопольда Херта, которую вживую исполнит Берлинский филармонический оркестр.

74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.

Фото: кадр из фильма ДОЧЕРИ КОЛХИЗЕЛА