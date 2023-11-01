Берлинале начал объявлять программу грядущего фестиваля
В секции Berlinale Classics состоится премьера отреставрированной версии комедии «Дочери Колхизела»
Берлинский кинофестиваль приступил к объявлению программы грядущего смотра – первым участником секции Berlinale Classics, где демонстрируются отреставрированные версии классических картин, станет лента Эрнста Любича ДОЧЕРИ КОЛХИЗЕЛА.
Комедия, которая вышла на экраны в 1920 году, рассказывает о трактирщике, который хочет выдать замуж двух своих дочерей – красотку Гретель и сварливую Лизель.
Отмечается, что после премьеры фильм был слегка перемонтирован, чтобы обойти требования берлинских цензоров о пригодности для молодежи. Так как оригинальный негатив был утерян, для цифровой реставрации ленты в 4K использовались три разные копии из Датского киноинститута и Федерального архива Германии – специалистам удалось не только восстановить исходный монтаж, но и цветовое тонирование.
Показ немого фильма на Берлинале будет сопровождаться новой музыкой композитора Леопольда Херта, которую вживую исполнит Берлинский филармонический оркестр.
74-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 15 по 25 февраля.
Фото: кадр из фильма ДОЧЕРИ КОЛХИЗЕЛА